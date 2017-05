Phá án cướp ngân hàng: Quá trình khoanh vùng đối tượng

Cuộc họp báo do Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức

9h30 sáng nay, 7/5, cuộc họp báo do Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức bắt đầu.

Theo Đại tá Việt, ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng đã chốt chặn các tuyến đường, điều tra. Sau đó, công an tỉnh báo cáo Bộ công an. Sau đó Bộ công an cùng phối hợp với công an tỉnh điều tra phá án. Lãnh đạo đội điều tra quán triệt đi vào 2 phương án.

Phương án 1, lực lượng xác định, đây là vụ cướp có vũ trang, cướp giữa ban ngày.

Phương án 2, lực lượng tiến hành điều tra ngay nội bộ ngân hàng. Tuy nhiên, khả năng này được xác định là rất hiếm vì đây là chi nhánh ngân hàng mới thành lập.

Hệ thống camera an ninh, bán động tại đây cũng rất sơ sài.

“Sau đó, Ban chuyên án tập trung vào phương án 1, điều tra một đối tượng cao 1,7 m, đi bằng xe gắn máy, chân bị khuyết tật. Ban chuyên án tập trung vào nhận dạng đặc điểm hung thủ. Giải pháp phá án là vừa phối hợp các biện pháp nghiệp vụ vừa phát động phong trào tố giác tội phạm trong quần chúng, tuyên truyền rộng rãi với người dân, đặc biệt là ở nhà máy nhiệt điện” – Đại tá Lê Văn Việt cho biết, lực lượng điều tra tập trung khoanh vùng đối tượng là công nhân lao động chân tay trên địa bàn.

Để rút ngắn thời gian, các cán bộ trong chuyên án chiếu clip trích từ camera an ninh của ngân hàng trong khối công nhân. Việc làm này tạo ý thức trong nhân dân, công nhân, trong quần chúng để tố giác tội phạm. Lực lượng đồng thời phát động người dân xã dân thành nơi phát hiện hướng tẩu thoát của đối tượng.

Với việc sàng lọc đối tượng ở địa phương, địa bàn khác, và công nhân, Đại tá Việt cho biết, lực lượng tập trung vào người có bất minh về tài chính. Kinh nghiệm cho thấy, sau khi gây án, nhiều đối tượng sẽ trả nợ vay. Khi đó, đối tượng sẽ có thời gian đi đứng bất minh, có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Theo đó, lực lượng có thêm chứng cứ liên quan để có thể tiến hành bắt khẩn cấp. Thực tế, trên đường dẫn, giải đối tượng Lê Lâm Hưng đã khai nhận ngay việc mình đã làm.

“Từ việc nợ nần nên hung thủ sở bị trả thù. Ngay ban thân vợ đối tượng, dù làm kế toán trong Ban Quản lý dự án Nhiệt diện duyên hải cũng không biết chuyện của chồng. Thủ phạm mượn xe để gây án rồi trả ngay cũng không ai biết. Thực sự, thủ phạm là người có trí thức nhưng lâm vào cờ bạc nên đã liều lĩnh phạm tội” – ông Việt nói.

Về khẩu súng là khẩu súng bắn đạn nhựa, Giám đốc công an tỉnh Trà Vinh thông tin, trước đó 1 tháng, đối tượng có ý định cướp ngân hàng nên đã chuẩn bị và nhiều lần đến theo dõi tại địa điểm này để cướp nhằm trả nợ cá độ bóng đá.

Minh Giang