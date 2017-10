Ông Hàn Đức Long yêu cầu sớm bồi thường oan sai để lấy tiền chữa bệnh

Yêu cầu nhanh chóng bồi thường để lấy tiền chữa bệnh

Vợ chồng tử tù oan Hàn Đức Long cùng Luật sư Vũ Thị Nga tại buổi làm việc với TANDCC tại Hà Nội ngày 27/10

Ngày 27/10, trao đổi với phóng viên, luật sư Vũ Thị Nga (Luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi miễn phí cho ông Long từ năm 2011) cho biết: Trước đó, theo yêu cầu tại công văn số 1684/CV của TANDCC tại Hà nội ngày 8/6/2017, TANDCC đã yêu cầu ông Hàn Đức Long (trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh BắcGiang) bổ sung gồm toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, các quyết định minh oan và những tài liệu, hồ sơ chứng minh cho những chi phí hợp lý và thiệt hại thực tế mà khi bị kết án oan sai gia đình ông đã bắt buộc phải chi phí, mất thu nhập...

Ngay sau khi nhận được yêu cầu của toà án, tháng 6/2017, gia đình ông Hàn Đức Long đã gửi toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, các quyết định minh oan theo đường bưu điện.

Hôm nay (27/10), vợ chồng Ông Hàn Đức Long cùng với luật sư tiếp tục đến TANDCC tại Hà nội bổ sung hồ sơ liên quan đến yêu cầu đòi bồi thường oan sai.

Đơn bổ sung hồ sơ yêu cầu TANDCC tại Hà Nội sớm bồi thường thiệt hại oan sai để ông Long có tiền chữa bệnh, ổn đinh cuộc sống

Tại lần cung cấp hồ sơ lần này, có hơn 210 các loại giấy tờ liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) trong hơn 11 năm qua bắt buộc phải chi phí như: chi phí đi lại, ăn ở lưu trú, nộp đơn kêu oan, gặp gỡ các cơ quan có thẩm quyền để kêu oan, chờ đợi các kết luận, hay trực tiếp làm việc với các cơ quan từ trung ương đến địa phương; Các khoản thăm gặp, tiếp tế, chăm nuôi định kỳ tại trại tạm giam, hồ sơ khám chữa bệnh, mua thuốc men, khoản vay để đi kêu oan, các khoản phí thuê 4 văn phòng Luật sư.

Theo đơn bổ sung tài liệu này, ông Hàn Đức Long nêu rõ: Nay do hoàn cảnh quá khó khăn, lại ốm đau triền miên, tôi khẩn thiết yêu cầu Toà án nhân dân Cấp cao nhanh chóng thương lượng, thoả thuận bồi thường để tôi có kinh tế để chữa bệnh, sớm ổn định cuộc sống.

Hiện tại, tình trạng sức khoẻ của ông Long rất kém, thường xuyên ốm yếu, phải điều trị liên tục về tổn thương xuất huyết não, trầm cảm, viêm phổi và đau nhức các khớp xương... Bởi vậy, gia đình ông rất cần tiền để chữa bệnh cho ông cũng như giảm bớt khó khăn về kinh tế.

Đề nghị bồi thường khoảng 20 tỷ đồng

Trước đó, tháng 5/2017, người bị án oan Hàn Đức Long đã có đơn chính thức yêu cầu TANDCC bồi thường oan sai cho mình.

Nội dung đơn gồm 6 khoản yêu cầu chính, trong đó còn khoản thiệt hại do bị mất, giảm sút sức khoẻ đang chờ kết quả giám định của các cơ quan chuyên môn. Cụ thể gồm: 1/ Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Theo tính toán của gia đình ông Long, trong hơn 11 năm qua, thiệt hại do thu nhập thực tế của ông Long là hơn 1,4 tỷ đồng; thiệt hại do thu nhập thực tế bị giảm sút của bà Mai (vợ ông long) là hơn 800 triệu đồng, ông Hàn Đức Minh (anh trai ông Long) 800 triệu đồng, bà Hàn Thị Cung (chị gái ông Long) là hơn 800 triệu đồng. Tổng cộng gần 4 tỷ đồng;

2/ Số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại do tổn thất về mặt tinh thần đối với ông Long và thân nhân là gần 10 tỷ đồng; 3/Bồi thường thiệt hại về danh dự, uy tín, nhân phẩm của ông Hàn Đức Long và những người thân là gần 5 tỷ đồng; 4/ Thiệt hại do tổn hại về sức khoẻ của Hàn Đức Long tạm tính gần 100 triệu đồng (vì hiện nay đang chờ Hội đồng y khoa giám định tỷ lệ mất sức khoẻ).

5/Các khoản thiệt hại thực tế, chi phí hợp lý và các thiệt hại khác gồm;- Chi phí đi lại, ăn ở, lưu trú của gia đình trong tất cả các lần đi Hà Nội gửi đơn kêu oan khắp nơi, phôtô tài liệu gửi kèm đơn, phí gửi đơn; Thiệt hại thực tế do những khoản chi phí bắt buộc phải trả để đi tìm công lý; Chi phí cho những người trong gia đình đi dự phiên tòa, tham dự thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường; Chi phí cho những người đi tìm chứng cứ, đi kêu oan cho ông Long; Chi phí tiền gửi lưu kí, mua đồ tiếp tế, thăm gặp…; Khoản lãi tiền vay 200 triệu trong thời gian ông Long bị bắt và truy tố oan sai…

6. Các khoản chi phí khác từ khi được tha. Điển hình như, từ khi được ra tù đến nay, ông Hàn Đức Long và vợ, người thân liên tục phải có các buổi làm việc tại Hà Nội…

Bá Đoàn