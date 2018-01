Nửa đêm xông vào nhà đâm chết mẹ vợ và em vợ

Sóc Trăng:

Ông Nguyễn Văn Đời (44 tuổi, người may mắn thoát chết) kể lại, khoảng 23h50 ngày 5/1, ông đang ngủ trong nhà thì nghe mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) kêu thất thanh.

Ông Đời ra khỏi giường thì thấy người anh cột chèo là Lê Văn Ri (71 tuổi) hét to: “Tôi bực lắm rồi đó nghe. Vợ tôi đâu?”.

“Thấy vậy tôi mới nói với ông Ri là có gì thì từ từ, chứ khuya rồi. Tôi vừa nói xong thì ông Ri vung dao đâm vào người tôi nhưng may mắn tôi né được. Ông Ri lại xông vào đòi đâm nên tôi hoảng quá chạy ra ngoài sân kêu mấy đứa cháu ra cản ông Ri lại. Khi mọi người chạy sang thì phát hiện vợ tôi và mẹ vợ tôi nằm trên nền đất với nhiều vết đâm. Còn ông Ri thì bỏ trốn mất”, ông Đời nói.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ông Võ Văn Thọ (con trai bà Năm) cho biết, gia đình phán đoán, có lẽ do mâu thuẫn vợ chồng, nên vợ ông Ri là bà Võ Thị Bảnh (47 tuổi) đã bỏ nhà đi khỏi nhiều ngày qua. Ông Ri tìm đến nhà mẹ vợ gây sự, rồi đâm chết mẹ vợ cùng em vợ là bà Võ Thị Phương (45 tuổi).

“Ông Ri là người ở TPHCM, đã có gia đình riêng, có con cháu nhưng sau này ở với em tôi được khoảng 10 năm nay nhưng không có con”, ông Thọ thông tin.

Vợ chồng bà Võ Thị Phương ở chung căn nhà với bà Nguyễn Thị Năm. Còn nhà bà Bảnh và ông Ri ở gần bên.

Theo ông Nguyễn Văn Đời, qua kiểm tra, thi thể bà Năm có 7 vết đâm, còn thi thể bà Phương (vợ ông Đời) có một vết đâm từ sau lưng thấu ra phía trước.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Kế Sách đã phối hợp cùng Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra đồng thời, cử lực lượng truy bắt nghi can.

