Nữ sinh lớp 9 mất tích nghi bị bắt cóc

Đắk Lắk:

Ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), cho biết, một nữ sinh sinh lớp 9 của THCS Cư Pui đã mất tích 11 ngày nay chưa có tin tức.

Trường THCS Cư Pui nơi em V. theo học

Theo trình báo của ông Lò Seo Sình (SN 1975, ngụ Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông), cho biết, con gái ông là Lò Thị V. (SN 2000) đã mất tích nhiều ngày liền. Trước đó, vào khoảng 13h, ngày 14/10, em V. được 2 thanh niên lạ đeo khẩu trang đến phòng trọ rủ đi chơi thác Đắk Tuôr và cả ngày hôm đó, bạn bè lẫn gia đình ông đều không thể liên lạc được với em V.

Cũng theo ông Sình, vào khoảng 15h ngày 15/10, gia đình ông nhận được điện thoại của V. gọi về báo rằng đã bị bắt cóc, cuộc điện thoại chỉ diễn ra trong vòng 5 phút rồi mất liên lạc hoàn toàn cho đến nay.

Ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Trưởng công an xã Cư Pui cho biết, phía công an xã đã nắm thông tin vụ việc từ phía gia đình và bạn bè của nữ sinh mất tích, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Thúy Diễm