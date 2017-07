“Nữ quái” cầm đầu đường dây đưa xe gian sang Campuchia tiêu thụ

TPHCM:

Ngày 22/7, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức cho biết đang tạm giữ hình sự 9 nghi can, gồm: Bùi Thị Thương (38 tuổi), Võ Minh Tài (19 tuổi), Nguyễn Thị Huỳnh Trang (20 tuổi), Trần Hữu Duy (18 tuổi), Phan Văn Trí (36 tuổi, 5 đối tượng trên cùng quê tỉnh Long An), Phạm Thị Hồng (24 tuổi, quê Tây Ninh), Lê Hoàng Vương (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Quách Văn Bé (29 tuổi, quê Bạc Liêu) và Phạm Văn Ngọc (22 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình). Đây là các đối tượng trong đường dây đưa xe gian sang Campuchia tiêu thụ do “nữ quái” Thương cầm đầu.

Kẻ chủ mưu đường dây mua xe gian đưa sang Campuchia tiêu thụ Bùi Thị Thương và 2 "trợ thủ" đắc lực.

Theo điều tra ban đầu, Thương không trực tiếp mua bán xe máy của các đối tượng trộm cắp mà thuê em chồng là Phan Văn Trí và Phạm Thị Hồng đứng ra giao dịch. Cụ thể, Trí “bắt mối” được chiếc xe gian nào hoặc có khách đến bán xe thì chúng hẹn gặp tại bãi xe thuộc khu lưu trú công nhân trên địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức. Tại đây, nếu mua xe thành công, Thương giao lại cho Hồng trông giữ. Người bán xe sẽ trả cho Hồng 200.000đ/chiếc; ngoài ra đối tượng này còn được Thương trả thêm tiền công giữ xe.

Các đối tượng liên quan đến đường dây tiêu thụ xe gian sang biên giới Campuchia do "nữ quái" Thương cầm đầu.

Sau đó, Thương cho đàn em là Võ Minh Tài và Huỳnh Thị Thùy Trang đến bãi giữ xe nói trên đưa xe về Long An giao lại cho 1 người tên Ron (quốc tịch Campuchia, chưa rõ lai lịch) với tiền công là 600.000đ/chiếc. Mỗi chiếc xe bán lại, Thương lời khoảng từ 2-4 triệu đồngtùy loại. Ngoài ra, Thương còn thuê Lê Hoàng Vương và Quách Văn Bé với vai trò tương tự, mỗi chiếc xe mua được, Thương sẽ trả 300.000đ tiền công cho Vương và Bé.

Nắm bắt được phương thức hoạt động của đường dây này, sau quá trình điều tra, nắm tình hình, sáng ngày 16/7, các trinh sát hình sự, công an quận Thủ Đức ập vào bãi xe bắt quả tang Trí, Thương, Hồng cùng nhiều chiếc xe không rõ nguồn gốc. Chiều cùng ngày, công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng còn lại là Vương, Tài, Bé và Trang.

Theo lời khai ban đầu của Thương, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe máy trộm cắp, không rõ nguồn gốc được các đối tượng mang đến “hang ổ” của Thương để tiêu thụ.

Điều đáng nói là trong quá trình bắt giữ các đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện thêm 2 “đạo chích” Phạm Văn Ngọc và Quân (chưa rõ lai lịch) khi cả 2 vừa “ăn hàng”, đưa xe đến định tiêu thụ. Đối tượng Ngọc đã bị bắt ngay sau đó, riêng tên Quân đã bỏ lại xe máy, nhanh chóng tẩu thoát.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe máy trộm cắp, không rõ nguồn gốc được các đối tượng mang đến “hang ổ” của Thương để tiêu thụ.

Đăng Lê