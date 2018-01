Nóng tình trạng buôn bán pháo nổ dịp cuối năm

Hà Tĩnh:

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt 2 đối tượng vận chuyển 50kg pháo từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh tiêu thụ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Mới đây nhất, vào khoảng 9h30 ngày 5/1, tại thôn Tân Thành, xã Kỳ Nam (TX. Kỳ Anh), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 73C- 054.56 do Trần Đức Hiếu (trú tại Tuyên Hóa, Quảng Bình) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 120 hộp pháo với trọng lượng 168kg.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Hiếu khai nhận vận chuyển thuê số pháo nói trên cho người có tên Hải từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh giao cho người có tên Tuấn để tiêu thụ với tiền công 5 triệu đồng.

Hay vào khoảng 21h30 đêm 3/1, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên QL1A thuộc địa bàn xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh phát hiện xe ô tô bán tải BKS 73C – 062.53 chạy hướng Nam - Bắc do Đinh Ngọc Thành (SN 1987, trú tại xã Nhân Lộc, Can Lộc) điều khiển, cùng Trần Tuấn Anh (SN 1982, trú tại khối 9, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 2 bao tải đựng 33 hộp pháo có trọng lượng gần 50kg và có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Trước đó, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh cũng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ lớn nhỏ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu một lượng lớn pháo nổ.

Xuân Sinh