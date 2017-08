Nổ súng bắt 100 bánh heroin: 2 lần chở thuê, tiền công 800 triệu đồng

Đối tượng Lục Thanh Đồng khai nhận nhiều lần vận chuyển thuê ma tuý. Trong đó có hai lần được "kẻ giấu mặt" trả công 800 triệu đồng.

Ngày 3/8, Cục CSĐTTP về Ma tuý (C47, Bộ Công an) đã kết thúc điều tra vụ án Lục Thanh Đồng (SN 1974, trú tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy” với số lượng ma tuý lên đến hàng trăm bánh.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra đêm 18/3, tại khu vực trạm thu phí Quốc lộ 6, (thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) tổ công tác thuộc Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội), phát hiện chiếc xe ô tô Toyota Fotuner có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy đâm vào xe của tổ công tác đỗ chặn phía trước, buộc các chiến sỹ công an phải nổ súng cảnh cáo, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục phóng xe bỏ chạy.

Trước tính chất manh động nguyê hiểm của đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phải bắn thủng lốp trước của ô tô. Mặc dù bị bắn thủng lốp xe, đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy hơn 100 mét thì chiếc xe bị lật bên vệ đường.

Khi lật chiếc xe bị méo móp, vỡ kính và từ trong xe văng ra một bao tải dứa màu vàng cam. Liền sau đó, một đối tượng chui từ trong xe ra ngoài mang theo túi xách màu nâu.

Tang vật của vụ án.

Lực lượng công an đã ập đến kiểm tra người đàn ông này và phát hiện trong túi màu nâu có 247 triệu đồng. Khai thác tại chỗ, đối tượng khai trong đó có 230 triệu đồng tiền công vận chuyển ma túy.

Kiểm tra bao tải văng ra từ xe ô tô có 100 bánh heroin cùng với hơn 181 viên ma túy tổng hợp.

Kết quả điều tra xác định số ma túy này là do Đồng chở thuê cho một đối tượng tên là Ngọc (tức Ngọc Toàn) với giá 400 triệu đồng từ TP Cao Bằng xuống Hà Nội. Khi Đồng chở ma túy đến Trạm thu phí QL 6 thuộc địa phận thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình thì bị tổ công tác bắt giữ.

Ngoài ra, Đồng còn khai trước đó từ tháng 7/2016 đến tháng 3/2017, Đồng đã 5 lần tham gia vận chuyển ma túy từ Cao Bằng, Lạng Sơn về Hà Nội. Trong đó có 2 chuyến Đồng đã được người thuê trả công 800 triệu đồng, còn số lượng mỗi chuyến vận chuyển là bao nhiêu thì không rõ vì ma túy đều được cất giấu trong bao tải đưa đến điểm hẹn rồi chuyển lên xe ô tô của Đồng.

Tuấn Hợp