Nhìn lại 10 ngày phá án vụ cướp ngân hàng hơn 2 tỷ đồng

Trà Vinh:

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy người mặc đồ đen đang chĩa súng uy hiếp các nhân viên ngân hàng.

Vào khoảng 16h30' chiều 26/4, nhân viên Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Duyên Hải (tại đường Điện Biên Phủ, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bất ngờ khi bị một đối tượng bịt mặt xông vào cửa rồi uy hiếp lấy đi hơn 2 tỷ đồng.

Theo đó, tài sản bị mất gồm 1,580 tỷ tiền mặt và 35.900 USD. Thời điểm trên, nhân viên ngân hàng tất toán tiền trong ngày và không khách hàng giao dịch.

Tại thời điểm xảy ra vụ cướp, ông Huỳnh Tấn Kiệt (ngụ phường 1, TX.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã giáp mặt với tên cướp ngân hàng và truy đuổi một đoạn đường nhưng không kịp.

Theo ông Kiệt, chiều 26/4, khi đang ở gần chi nhánh ngân hàng này thì nghe nhân viên đuổi theo và kêu “cướp, cướp!” nên chạy bộ chặn đầu đuổi theo tên cướp đang chạy xe gắn máy.

Ông Kiệt kể lại: “Lúc đó tôi đang đi bộ nên khi nghe truy hô tưởng đâu là tên cướp xe gắn máy nên chạy đường tắt chặn đầu tên cướp. Tới đống gạch của công trình xây dựng nhà tôi lượm 2 viên ném về phía tên cướp đang chạy xe gắn máy. Tuy nhiên, tên cướp đã né được và tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Lúc đó, tôi chạy bộ còn tên cướp chạy xe gắn máy nên ra đến Quốc lộ 53 là mất dấu luôn”.

Theo ông Kiệt, chiếc xe gắn máy của tên cướp đã tháo biển số và chạy với tốc độ khá chậm do xe đã cũ. Đồng thời tên cướp mặc đồ đen khá rộng, mặt bịt kín từ trên xuống nên chỉ nhìn thấy dáng cao khoảng 1,7 m, người khá to con.

Còn bà Cao Thị Bé, làm nghề phụ hồ (lán trại đối diện ngân hàng – PV) cho biết: “Chiều 26/4, tôi đi ra hiệu thuốc tây mua thuốc trên đường về thì thấy nhóm người đuổi theo tên cướp. Tôi phải cho xe dừng lại vì sợ bị ném gạch trúng. Do người truy đổi chạy bộ nên tên cướp đã tẩu thoát về hướng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải”.

Sau khi xảy ra vụ cướp táo tợn, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra truy bắt tên cướp. Ngay trong sáng 27/4, cơ quan điều tra đang họp và đánh giá lại toàn bộ vụ cướp cũng như kết quả khám nghiệm và lời khai của các nhân chứng liên quan, tập trung làm rõ vụ việc và truy bắt thủ phạm.Đồng thời, Công an tỉnh Trà Vinh đã báo cáo toàn bộ diễn vụ cướp ở Vietcombank cho Cục Cảnh sát hình sự phía Nam (Bộ Công an).

Trong sáng ngày 28/4, tổ công tác của Bộ Công an cùng với Công an tỉnh đã quay lại kiểm tra hiện trường vụ cướp, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh thị xã Duyên Hải.

Theo nhận định của Cục cảnh sát hình sự, vụ cướp ngân hàng mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nghi phạm gây ra vụ cướp có thể đã theo dõi hoạt động của chi nhánh này tại Duyên Hải. Thủ phạm chờ thời điểm phòng giao dịch ngân hàng không có khách, nhân viên đang tất toán để gây án và nhanh chóng tẩu thoát.

Hàng trăm cảnh sát đã được tung đi các nơi truy xét, rà soát những người nghi vấn. Trên các tuyến quốc lộ, đường liên xã, bến phà ra vào khu vực Duyên Hải với các huyện lân cận cũng được cảnh sát kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời, sáng 28/4, Công an tỉnh Trà Vinh đã phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm, hỗ trợ cảnh sát truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng. Tổng cộng cơ quan công an đã tổ chức 70 cuộc tuyên truyền với trên 6.000 lượt người tham dự.

Sau khi khoanh vùng các đối tượng khả nghi, đến khoảng 14 giờ chiều 6/5, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Lâm Hưng (SN 1988, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên; hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Nghi phạm Hưng là kỹ sư điện, hiện đang công tác Hưng tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 và đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Ngay trong chiều ngày 6/5, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường và cùng các điều tra viên lấy lời khai nghi phạm cướp ngân hàng ở tỉnh Trà Vinh. Thông tin ban đầu, nghi phạm đã dùng 1,6 tỷ đồng cướp được để trả nợ do thua cá độ bóng đá.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Hưng thừa nhận một mình gây ra vụ dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh vào chiều 26/4. Theo đó, Hưng đã nghiên cứu kỹ hoạt động của ngân hàng trong nhiều ngày để ra tay gây án. Hưng khai mua khẩu súng giả tại TP Hồ Chí Minh trước đó để đem về Duyên Hải nhằm mục đích cướp ngân hàng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã thu giữ 35.900 USD và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Còn lại hơn 1,6 tỷ đồng Hưng khai đã trả nợ do thua cá độ bóng đá.

Bộ quần áo mặc để gây án, Hưng khai đã phi tang, chiếc xe gắn máy mượn của một người bạn đã trả lại sau khi gây án.

Minh Giang