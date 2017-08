Nhậu say, em chém anh ruột tử vong

Long An

Sáng 3/7, Cơ quan điều tra công an tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân Đỗ Văn Hạng (72 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ).

"Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, công an huyện và công an tỉnh đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường. Cùng lúc đó, nghi can Đỗ Văn Thuấn (61 tuổi, ngụ Tân Trụ) cũng đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện, chúng tôi đang điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong của ông Hạng và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án", đại diện cơ quan điều tra cho biết thêm.

Trước đó, theo người dân địa phương, khoảng 16h ngày 2/7, ông Thuấn đi nhậu về cách nhà khoảng 300m. Lúc này, ông Hạng (anh ruột ông Thuấn) đi ngang qua và chạm mặt ông Thuấn nên ông Thuấn gọi lại nói chuyện. Do hai người có mâu thuẫn từ trước nên cãi nhau và dẫn đến xô xát. Lúc này, một số người dân phát hiện sự việc đã can ngăn.

Theo lời khai ban đầu, khi những người dân can ngăn xong và rời đi thì hai ông lại tiếp tục cãi nhau và lao vào ẩu đả. Trong lúc giằng co, ông Thuấn rút dao chém nhiều nhát vào đầu ông Hạng khiến máu chảy khắp người ông Hạng. Chưa dừng lại ở đó, ông Thuấn còn lôi anh mình xuống kênh nước gần đó và dìm cho đến chết.

Sau khi giết chết anh mình, ông Thuấn về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi đến Công an xã Nhựt Minh đầu thú.

Bà Nguyễn Thị T. (hàng xóm của ông Thuấn) cho biết: "Bao nhiêu năm nay hai anh em ông Thuấn mâu thuẫn với nhau vì tranh chấp đất đai do cha mẹ để lại. Ông Thuấn đòi người anh phần đất nhiều hơn nhưng không được khiến hai bên thường xuyên xảy ra cự cãi. Tuy vậy, nội tình gia đình nhà ông Thuấn ra sao tôi không nắm rõ, chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Ai cũng nghĩ hai ông chỉ cãi lộn thôi chứ đâu nghĩ có án mạng như vậy. Chắc do lúc đó ông Thuấn xỉn rượu chứ bình thường ổng cũng hiền lắm".

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hinh