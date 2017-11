Người nhà bệnh nhân lao vào bóp cổ, đánh bảo vệ bệnh viện

Đắk Lắk:

Clip người nhà bệnh nhân lao vào hành hung bảo vệ bệnh viện (ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh cung cấp)

Sáng 2/11, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn – Phó trưởng Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, tại Khoa vừa xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung bảo vệ bệnh viện đến bị thương.

Người nhà xông vào đánh bảo vệ bệnh viện (ảnh cắt từ clip)

Theo bác sĩ Sơn, vào khoảng 15h20 ngày 30/10, Bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị D. (SN 1987, ngụ phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) vào cấp cứu trong tình trạng, khó thở, co quắt tay chân. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị D. bị tụt can-xi khiến tay chân co quắp nên đã cùng điều dưỡng sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân.

Lúc này, anh Nguyễn Minh Tuấn (SN 1984, chồng chị D.) xông vào Khoa lớn tiếng chửi bới, đe dọa 2 điều dưỡng đang sơ cứu cho bệnh nhân và nói “có cấp cứu được không để chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy”; đồng thời còn gọi thêm 3 người đàn ông khác vào phòng cấp cứu gây ồn ào.

Khung cảnh hỗn loạn trong bệnh viện vì xô xát (ảnh cắt từ clip)

Trước tình trạng này, các nhân viên đã gọi bảo vệ bệnh viện vào can thiệp mời những người này ra ngoài để tập trung chữa trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khi các bảo vệ vừa đi vào để mời ra bên ngoài thì những thanh niên này chống đối, không chấp hành và liên tục xông vào bóp cổ, đánh, đấm tới tấp ông Võ Khắc Hai (bảo vệ bệnh viện) khiến khung cảnh diễn ra vô cùng hỗn loạn, khiến các bệnh nhân cùng nhân viên trong bệnh viện hoảng sợ.

Sự việc chỉ dừng lại khi có nhiều bảo vệ vào để can ngăn và báo lên Công an phường Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột) mời các thanh niên về làm việc.

Riêng ông Hai bị thương phải nhập viện điều trị với chấn thương phần mềm, chảy máu chân răng, bị bóp cổ khiến có vết lằn đỏ ở khu vực cổ. Hiện tại ông Hai sức khỏe đã ổn định nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn thừa nhận bản thân đã say rượu và do quá lo lắng cho vợ dẫn đến không kiềm chế được bản thân nên có hành vi đánh bảo vệ. Theo một lãnh đạo Công an phường Tân Thành, cho biết, đối tượng đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng trong cơ quan nhà nước” nên đã báo cáo Công an TP. Buôn Ma Thuột hoàn tất hồ sơ để xử phạt hành chính.

Bác sĩ Y Bliu Arul - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết : “Đây là lần thứ hai xảy ra việc người nhà hành hung nhân viên tại bệnh viện. Trước mắt, bệnh viện sẽ làm công văn báo về vụ việc gửi đến Sở Y tế và Công an TP. Buôn Ma Thuột. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý để cán bộ, nhân viên tại bệnh viên được yên tâm công tác”.

Thúy Diễm