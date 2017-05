Nghi phạm "phê thuốc" dùng dao phóng lợn đâm 3 nhát vào Bí thư thị trấn

Hòa Bình:

Sáng 18/5, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Vũ Hoài Nam Sơn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, nghi phạm dùng dao phóng lợn đâm gục ông Nguyễn Quốc Khuyên, Bí thư thị trấn Kỳ Sơn là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1975), nhà đối diện với trụ sở UBND thị trấn.

Thiếu tá Vũ Hoài Nam Sơn, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn trao đổi với PV Dân trí.

Theo cơ quan chức năng, Hùng là đối tượng nghiện ma túy đang được cai nghiện tại cộng đồng, không có mâu thuẫn với nạn nhân.

Ông Trần Mạnh Hùng, Trưởng Công an thị trấn Kỳ Sơn cho hay, khoảng 9h ngày 16/5, Công an thị trấn phát hiện Nguyễn Mạnh Hùng có dấu hiệu sử dụng ma túy ở ngoài đường, khu vực thị trấn. Ngay sau đó, công an đã đưa đối tượng về trụ sở để răn đe giáo dục, đồng thời mời công an huyện đến kiểm tra.

Trong lúc chờ công an huyện xuống, Hùng xin về nhà rửa mặt và uống thuốc. Khoảng 15 phút sau, đối tượng quay lại trụ sở, đi qua 3 người ở cổng rồi bất ngờ tiến đến chỗ ông Nguyến Quốc Khuyên, Bí thư thị trấn đang đứng ở sảnh trụ sở.

Hùng nhanh chóng dùng dao bầu có mũi nhọn (thường dùng phóng lợn) đâm liên tiếp 3 nhát vào người ông Khuyên. Đối tượng bị khống chế và bị bắt ngay tai chỗ. Còn ông Khuyên được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), hiện đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, Nguyễn Mạnh Hùng (trú khu I, thị trấn Kỳ Sơn) sử dụng ma túy từ đầu năm 2000, đang được giáo dục cai nghiện tại cộng đồng. Từ năm 2013 đến nay, không thấy Hùng có dấu hiệu sử dụng lại chất ma túy nên địa phương đang theo dõi làm hồ sơ đề nghị khen thưởng về cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Công sở thị trấn Kỳ Sơn nơi xảy ra vụ việc

Trưởng Công an thị trấn Kỳ Sơn cho biết thêm, Nguyễn Mạnh Hùng có cuộc sống thuần túy, hiền lành, làm nghề thợ xây và rất chăm chỉ. Nghi phạm có hoàn cảnh đáng thương, ly hôn vợ, hiện đang nuôi con nhỏ và mẹ bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Hôm xảy ra sự việc, Hùng nghỉ làm đi chơi nên đã gặp các đối tượng nghiện rủ rê cho sử dụng lại thuốc phiện thì bị say thuốc. Phát hiện Hùng đang “phê” thuộc, Công an thị trấn đã khống chế, đợi tỉnh táo mới đưa về trụ sở để làm việc thì xẩy ra việc đối tượng dùng dao đâm Bí thư thị trấn.

Hùng khai nhận, đang đi tìm người cho ma túy “cỏ mỹ” để đánh. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự đối với nghi phạm, tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đàm Quang – Thái Bá