Nghi án tài xế cố tình cán chết nam sinh: Có vi phạm tố tụng, bỏ lọt tội danh?

Hà Tĩnh:

Gây tai nạn vì quá hoảng loạn?

Ngay từ sáng sớm, ngoài thân nhân của nạn nhân và bị cáo, rất đông người dân địa phương đã đến hội trường TAND huyện Kỳ Anh để theo dõi phiên xét xử này.

Rất đông người dân theo dõi phiên tòa, nhiều người phải đứng, ngồi bên ngoài hành lang để nghe xét xử.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Kỳ Anh, do ông Nguyễn Tiến Phong, kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, ngày 31/5/2016, Phan Đình Quân (trú tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38c-07305 trên Quốc lộ 1A, từ xã Kỳ Đồng đến xã Kỳ Tiến. Khi đến Km 548 thuộc xã Kỳ Tiến, do không chú ý quan sát nên khi chuyển hướng, xe của Quân đã va chạm với xe đạp điện do cháu Hoàng Đức Phượng (trú tại xã Kỳ Giang) điều khiển theo hướng cùng chiều.

Khi xe đạp điện văng ra, nạn nhân Hoàng Đức Phượng bị cuốn vào gầm, Quân cho xe dừng lại xuống xem xét. Thấy bánh xe bên lái phụ đang đề lên phía sau đầu của nạn nhân Phượng, Quân nhảy lên xe điều khiển xe chạy về phía trước làm bánh xe chạy qua phần đầu Hoàng Đức Phượng.

Hậu quả cháu Phượng chết tại hiện trường, với các vết thương được kết luận qua giám định tử thi, mặt biến dạng, vỡ hộp sọ, các đốt sống cổ bị gãy.

Cáo trạng nêu, trong vụ án này, lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Quân. Trên cơ sở đó, cáo trạng truy tố bị cáo Quân tội “Vi phạm các quy về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tại phần xét hỏi, bị cáo một mực cho rằng những lời khai tại cơ quan điều tra trước đó là do bị cáo sức khỏe không đảm bảo nên khai không chính xác. Theo đó, khi thì bị cáo khai, biết tai nạn xảy ra bị cáo xuống xe quan sát thấy nạn nhân nằm dưới xe bị xe đè lên lưng, cổ, gáy sau đó bị cáo cho xe tiến lên. Khi thì bị cáo khai nạn nhân bị bánh xe bên phụ đè lên đầu, không biết nạn nhân còn sống hay đã chết, nên lên xe cho lùi, lúc lùi lại nhầm lẫn nên cài số cho xe tiến lên, hậu quả đã làm vỡ đầu nạn nhân...

Bị cáo Phan Đình Quân tại phiên xét xử.

Bị cáo Quân cũng không nhận tội cố ý tước đoạt mạng sống của nạn nhân như tố cáo của gia đình nạn nhân. Bị cáo cho rằng, sau khi gây tai nạn đã quá hoảng loạn, dẫn đến quẫn trí cho xe lao lên phía trước gây ra cái chết cho nạn nhân.

Luật sư phản bác

Tại phiên tòa, sau khi nghe cáo trạng, bản luận tội của vị đại diện VKSND cũng như phần trình bày của bị cáo, cả gia đình nạn nhân và cả hai vị luật sư (LS) Nguyễn Quốc Tuấn (Trợ giúp viên pháp lý, thuộc TTTGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Khắc Tuấn (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Tĩnh, Trưởng Văn phòng Luật sư An Phát) tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân Phượng đã phản đối cáo trạng truy tố cũng như lời khai của bị cáo.

LS Nguyễn Khắc Tuấn (người đứng) khẳng định, hành vi của bị cáo Quân có đủ yếu tố cấu thành tội “giết người” theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật hình sự.

Theo các LS bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, với các luận cứ chứng minh các tình tiết trong hồ sơ vụ án và qua quá trình xét xử tại tòa án thì hành vi của bị cáo Quân có đủ yếu tố cấu thành tội “giết người” theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật hình sự chứ không thể dừng lại ở hành vi “Vi phạm các quy về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại điều 202 Bộ Luật hình sự như cáo trạng nêu.

LS Nguyễn Quốc Tuấn không chấp nhận lời khai của bị cáo Quân gây ra cái chết cho nạn nhân là do mất bình tĩnh. LS Tuấn dẫn chứng, sau khi đè vào đầu khiến nạn nhân chết, Quân trèo lên thùng xe để tháo be gỗ ra, thực chất của hành vi này là nhằm trốn tránh sai phạm cải tạo thành xe để chở quá trọng tải. Thêm nữa, các bút lục (BL) ghi chép lời khai của người làm chứng cho thấy, Quân không có biểu hiện hoảng loạn gì khi xẩy ra sự việc.

LS Nguyễn Khắc Tuấn cũng đưa ra một tình tiết rất quan trọng. Cụ thể, tại BL 74 hồ sơ vụ án, bị cáo Quân thừa nhận: “Tôi nhận thức được việc nếu điều khiển xe rời khỏi vị trí ban đầu đều gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe nạn nhân nếu người này còn sống. Cụ thể nếu tiến lên phía trước thì bánh xe sẽ tiếp tục đè qua đầu nạn nhân, nếu lùi xe thì sẽ tiếp tục đè lên lưng, mông và đùi nạn nhân”.

Cũng tại tòa, cả hai luật sư còn đưa ra một loạt cứ liệu chứng minh Cơ quan CSĐT và VKSND huyện Kỳ Anh có nhiều thiếu sót, sai phạm, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như: cùng một thời điểm, điều tra viên có mặt tại nhiều địa điểm, thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, nên vụ án có dấu hiệu của việc xây dựng khống biên bản, hồ sơ...

Theo luật sư biện hộ cho người bị hại, Cơ quan CSĐT và VKSND huyện Kỳ Anh có nhiều thiếu sót, sai phạm, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Bên cạnh đó, hai luật sư cho rằng, cáo trạng truy tố thể hiện dấu hiệu bao che cho bị cáo. Cụ thể, kết luận điều tra của của phía công an không đưa vào tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”, thế nhưng không biết căn cứ vào đâu mà VKSND huyện Kỳ Anh lại đưa vào cáo trạng, và vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX để bị cáo Quân được hưởng tình tiết giảm nhẹ này?

Trên cơ sở đó, hai luật sư biện hộ người bị hại đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau một ngày tranh tụng, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Đình Quân tạm dừng và sẽ được nối lại vào ngày 16/8 tới đây.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ án này.

Văn Dũng