Nam sinh y dược gây án mạng trả thù vì bị đánh một năm trước

Khánh Hòa:

Thông tin ban đầu, trước đó vào hơn 20h ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết), Mến cùng gần chục thanh niên khác đi trên xe máy đến nhà anh Nguyễn Văn Q. (28 tuổi, trú thôn Phú Đa 1, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa). Khi anh Q. vừa tiến ra ngoài thì bất ngờ bị đâm gục, mất máu và tử vong.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Ninh Hòa đã phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Mến là nghi can trong vụ án này.

Nghi can khai rằng, chừng một năm trước bị anh Q. chặn đường hành hung nên rất căm hờn. Tối đó, sau khi nhậu với bạn bè, Mến khơi lại chuyện cũ và cùng bạn tới nhà anh Q. trả thù.

Được biết, nghi can Mến đang là sinh viên y dược một trường cao đẳng ở TP HCM.

Hiện vụ việc đang được Công an Khánh Hòa làm rõ.

Thủy Nguyên