Nam công nhân tử vong tại phòng trọ sau nhát dao của đồng nghiệp

Hiện trường vụ án mạng (ảnh A.Tuấn)

Chiều 29/4, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đã bàn giao hồ sơ và đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tối qua cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin từ Thiếu tá Tuệ cung cấp, vào khoảng 22h30 ngày 28/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại dãy nhà trọ của anh Mai Văn Bắc ở xóm 11, xã Nghi Xá, (huyện Nghi Lộc). Tại hiện trường, nạn nhân Lê Anh Tú (SN 1998, trú xã Nam Lĩnh, Nam Đàn (Nghệ An) được xác định tử vong với vết thương do vật sắc nhọn đâm vào cổ. Nạn nhân Nguyễn Ngọc Huy (SN 1995) bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Từ thông tin khai thác tại hiện trường và các nhân chứng, xác định nghi can gây ra cái chết của anh Tú và khiến anh Huy bị thương là Trần Hải Phi (SN 1995, tại xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn). Cả ba đều là công nhân thuộc khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

Sau khi gây án, Phi đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh Nghệ An tổ chức truy bắt. “Rạng sáng ngày 29/4, Trần Hải Phi bị bắt khi đang ẩn náu tại xã Nam Thượng”, Thiếu tá Tuệ thông tin thêm.

Bước đầu xác định nguyên nhân vụ án mạng kể trên là do mâu thuẫn trong sinh hoạt của 3 nam công nhân này.

Hoàng Lam