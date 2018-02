Mua pháo để đốt mừng đầy tháng cháu

Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương vừa phát hiện và bắt quả tang ông Đầu Khắc Vụ (SN 1966), ở thôn Sơn Lâm, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương đang đốt pháo trái phép.

Số pháo được Công an huyện Quảng Xương thu giữ

Theo đó, trong khi đang làm nhiệm vụ, Tổ tuần tra của Công an huyện Quảng Xương đã phát hiện ông Vụ đang có hành vi đốt pháo trái phép. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và thu giữ một hộp pháo hoa, bên trong gồm 49 quả (trọng lượng 1,8kg) do Trung Quốc sản xuất.

Đồng thời, Công an huyện Quảng Xương đã vận động ông Đầu Khắc Vụ giao nộp thêm một hộp pháo hoa đang cất giữ tại nhà.

Theo lời khai ban đầu của ông Vụ, thì số pháo hoa nói trên là do ông mua tại Trung Quốc trong thời gian lao động ở đây. Mục đích mua pháo của ông Vụ là để đốt mừng đầy tháng cháu và đốt vào dịp Tết Nguyên đán 2018 sắp tới.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Lê