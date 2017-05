Mâu thuẫn vận chuyển than, 2 tài xế chém nhau, một người tử vong

Quảng Ninh

Một trong những khai trường thuộc Công ty 397

Ngày 9/5, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang vận động đối tượng đâm chết người tại khu vực được cho là khai trường của công ty 397, thuộc Tổng Công ty Đông Bắc, địa bàn khu miếu Mỏ, xã Yên Thọ, Thị xã Đông Triều vào lúc 14h chiều ngày 8/5 ra đầu thú.

Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn trong việc vận chuyển than tại đây, đối tượng Nguyễn Văn Cường tức Cường “sẹo” (SN 1988, trú tại xã Bình Khê) đã dùng dao đâm anh Phạm Minh Tân (SN 1989, trú tại Hoàng Quế), cùng Thị xã Đông Triều vào vùng nách khiến anh Tân bị trọng thương gục tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra những người có mặt tại hiện trường đã đưa anh Tân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng dẫn đến mất máu cấp nên anh Tân đã tử vong trên đường đi.

Sau khi gây án, Cường đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo một số nguồn tin ở địa phương, Cường “sẹo” là đệ tử của anh em C và Ph vốn có tiếng trong giới làm than tại Mạo Khê. Hai anh em C và Ph vốn chỉ làm ăn nhỏ lẻ, nhưng vài năm trở về đây bỗng dưng phất lên nhanh chóng nhờ liên quan đến hoạt động than trên địa bàn.

Ngoài ra, tìm hiểu của phóng viên, khu vực xảy ra vụ án mạng đang là điểm nóng tại thị xã Đông Triều. Tại đây, người dân đang “tố” Công ty 397 nổ mìn gây nứt nhà dân. Cũng theo người dân phản ánh, hàng đêm từng đoàn xe phủ bạt kín thi nhau chạy ra ngoài QL18, rồi chia nhau chạy theo nhiều hướng những chủ yếu chạy vào một số cảng gần đó.

An Nhiên