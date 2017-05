Mật phục bắt 2 đối tượng người Lào mang 10 kg thuốc phiện qua biên giới

Nghệ An:

Ngày 14/5, Đồn Biên phòng Tri Lễ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An đã bàn giao 2 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy trái phép cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Theo đó, vào lúc 15h, ngày 13/5/2017, tại khu vực bản San, xã Tri Lễ huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Nghệ An, Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan Nghệ An và công an huyện Quế Phong đã phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng người Lào là: Thò Chá Lỳ (SN 1993) và Thò Dua Dìa (SN 1988) - cả 2 là dân tộc Lào sủng, trú ở bản Na Cỏ Mư, xã Phà Đánh, huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Hai đối tượng Lỳ và Dìa đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tang vật thu được tại hiện trường là 1 bọc nhựa màu đen (thuốc phiện) đựng trong can nhựa có trọng lượng 10kg, 2 chiếc xe máy, 2 điện thoại di động.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số lượng thuốc phiện trên do chúng đi thu mua và đổi hàng của nhân dân trong địa bàn sinh sống, sau đó đưa vào Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng liên quan tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Duy