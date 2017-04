Lão hàng xóm 60 tuổi dâm ô bé gái 13 tuổi

Thái Bình:

Chiều ngày 10/4, Đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuyên (SN 1957, trú xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) về tội danh “dâm ô đối với trẻ em”.

Theo khai nhận của đối tượng tại cơ quan công an, vào khoảng đầu tháng 2/2017, cháu N. sinh ngày (SN 2004), không may đi lạc đường vào nhà Tuyên. Tuyên mang kẹo cho cháu N. ăn rồi hỏi han chỉ đường. Sau lần đó, cháu N. thường xuyên qua nhà Tuyên chơi. Đến khoảng 13h ngày 31/3, cháu N. đi xe đạp đến nhà Tuyên chơi với mục đích để xin kẹo (hôm đó Tuyên ở nhà một mình). Khi cháu N đang ăn kẹo tại tầng 1, Tuyên nảy sinh ý định dâm ô rồi bắt cháu N. thỏa mãn dục vọng của đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuyên tại cơ quan Công an

Sự việc được phát giác do khoảng 13h ngày 1/4/2017, cháu N. đi xe đạp 1 mình đến nhà Tuyên chơi, đối tượng lại dở trò đồi bại. Sau đó, Tuyên đi tắm, còn cháu N. ở ngoài dùng điện thoại của Tuyên và cầm luôn chiếc điện thoại đến trường học. Tắm xong, Tuyên phát hiện mất điện thoại nên đã đến lớp của cháu N để lấy lại chiếc điện thoại mà cháu N. cầm. Sau đó, cô giáo cháu N. đã mang trả lại điện thoại cho Tuyên. Do bực tức về việc Tuyên cho rằng mình ăn cắp điện thoại, cháu N. đã nói với cô giáo về hành vi dâm ô của Tuyên với mình. Và vụ việc được trình báo với cơ quan Công an.

Nhận được đơn trình báo, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an Thành phố Thái Bình đã tiến hành điều tra, rồi khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Cơ quan chức năng tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng.

Đức Văn