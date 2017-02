Làm rõ nghi án cháu nội bị “ngáo đá” ra tay sát hại bà nội

Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng cũng cho hay, trong quá trình điều tra, thẩm vấn đã phát hiện nghi phạm này có biểu hiện “ngáo đá”.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trước đó vào khoảng hơn 5h ngày 31/1 (tức mùng 4 tết), những người trong gia đình bà Trương Thị Nhịnh (SN 1937, ở thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) tá hỏa khi thấy bà Nhịnh nằm gục trong nhà với nhiều vết thương ở vùng đầu. Mọi người nhanh chóng đưa bà Nhịnh tới bệnh viện Kiến An cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng, mất máu cấp.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an huyện Kiến Thụy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố cũng đã có mặt để phối hợp điều tra. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng và qua sàng lọc, cơ quan công an tập trung nghi vấn vào Phạm Văn Cường (SN1986), cháu nội bà Nhịnh.

Ngay lập tức Cường bị triệu tập để đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên công tác đấu tranh, khai thác gặp nhiều khó khăn do tại cơ quan công an, Cường nói năng lảm nhảm, khai báo lung tung, có biểu hiện “ngáo đá”.

Hiện Công an hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ .

An Nhiên