Kiểm tra xe khách, bắt nữ nghi phạm trốn lệnh truy nã

Bình Định:

Chiều 2/8, Trung tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh này vừa bắt giữ nữ hành khách đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Phấn (áo đen) đang làm việc tại cơ quan chức năng (ảnh cơ quan chức năng cung cấp)

Theo thông tin từ công an, lúc 21h45’ ngày 1/8, tại Km 1212+500 trên QL1A (đoạn qua khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định), tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định) phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định kiểm tra xe khách 43B - 020.50 do tài xế Nguyễn Thành Hậu (38 tuổi, trú thôn 3, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) điều khiển theo hướng Bắc - Nam.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Phấn (26 tuổi, trú thôn 6, xã Ea Lê, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã di lý đối tượng và phương tiện về Trạm CSGT Tuy Phước rồi bàn giao cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định thụ lý theo quy định.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, tại tỉnh Đắk Nông, Nguyễn Thị Phấn tự xưng là người quen của lãnh đạo tỉnh này, có thể xin việc vào các cơ quan nhà nước của tỉnh Đắk Nông. Qua đó, đối tượng Phấn đã lừa chạy việc cho 2 người chiếm đoạt 450 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

