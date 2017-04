Kiểm tra hành chính quán Karaoke, phát hiện 10 đối tượng sử dụng ma túy

Hà Nam:

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vào khoảng 2h sáng ngày 9/4, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an Hà Nam phối hợp tiến hành kiểm tra hành chính tại quán Karaoke Rubi, thuộc thôn Tú, xã Duy Minh, huyện Duy Tiên do Vũ Mạnh Cường làm chủ.

Lực lượng Công an lập biên bản các đối tượng (ảnh: Công an Hà Nam)

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng (7 nam, 3 nữ) đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng Vip 5. Tại phòng hát này, cơ quan Công an thu thu giữ 17,5 viên ma túy tổng hợp, 1 túi nilon bên trong chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy và một số tang vật có liên quan.

Tiếp tục kiểm tra hành chính tại các phòng Vip 1, 2, 3, 9, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện và thu giữ 3,5 viên ma túy tổng hợp.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

Đức Văn