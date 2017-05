Không chấp hành hiệu lệnh còn xịt hơi cay vào cảnh sát

Vĩnh Long:

Theo cáo trạng, vào khoảng 9h ngày 17/12/2016, tổ tuần tra của Đội cảnh sát giao thông - trật tự và cơ động (Công an huyện Long Hồ) đang tuần tra thì phát hiện Hùng điều khiển xe mô tô biển số 64B1-426.74 chở Vinh trên đoạn đường thuộc ấp An Hiệp (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) không có kính chiếu hậu nên đã ra hiệu lệnh cho dừng xe để kiểm tra. Lúc này, Hùng không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra mà quay đầu xe bỏ chạy về hướng xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Ngay lập tức, Thượng úy Nguyễn Minh Hải điều khiển xe mô tô chuyên dụng chở Thiếu úy Trần Minh Truyền đuổi theo xe của Hùng và Vinh. Khi đó, Vinh ngồi phía sau dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào 2 chiến sĩ công an khiến Thiếu úy Truyền phải rút súng bắn chỉ thiên một phát để Hùng dừng xe nhưng Hùng vẫn bỏ chạy.

Bị cáo Hùng (trái) và Vinh tại phiên tòa

Trên đường trốn chạy, Hùng điều khiển xe chạy lạng lách để xe của tổ công tác không vượt lên được. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Thạnh Lợi (xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) thì xe của hùng bị trượt ngã; Thiếu úy Truyền lao tới tước được bình xịt hơi cay trên tay Vinh, nhưng Vinh vùng dậy giật còng số 8 ném xuống sông và nhảy xuống sông trốn. Lúc này, thượng úy Hải tiến đến thì Hùng rút ra một con dao đe dọa. Thượng úy Hải bắn 2 phát súng chỉ thiên trấn áp thì Hùng vứt dao rồi lao xuống sông cùng Vinh bơi sang bờ sông bên kia trốn. Tuy nhiên, cả Vinh và Hùng đã bị bắt sau đó.

Theo cơ quan công an, Hùng từng bị đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng về hành vi cố ý gây thương tích vào năm 2007; năm 2008 bị xử phạt 8 năm tù về tội Giết người và cuối năm 2013 lại tiếp tục được đưa vào cơ sở giáo dưỡng về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại Tòa cũng như trong quá trình điều tra, cả 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Tiến Hùng 18 tháng tù giam và Lê Thành Vinh 14 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Minh Giang