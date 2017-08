Khởi tố vụ sà lan đâm chìm ghe chở cát khiến 2 mẹ con tử vong

Bình Dương:

Cơ quan chức năng xác định, Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An), người điều khiển sà lan nhưng không có bằng lái, bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng”; khi xảy ra vụ tai nạn đường thuỷ, ông Hải khai chỉ là người làm thuê cho sà lan, không có bằng lái, chỉ có chủ sà lan Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê Long An, chủ sà lan) có bằng lái.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khởi tố Huỳnh Tấn Kha vì giao người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn đường thuỷ khiến 2 mẹ con tử vong.

Trước đó, sáng 30/7, anh Lê Văn Thuận (SN 1979) điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát cùng vợ và con gái lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn (hướng từ Bình Dương về TP.HCM). Khi lưu thông tới khu vực bến phà An Sơn (ấp An Phú, xã An Sơn, thị xã Thuận An) thì bất ngờ xảy ra va chạm với sà lan trọng tải 800 tấn mang số hiệu SG 7552, tải trọng 749 tấn do Đỗ Phước Hải điều khiển.

Cú tông mạnh khiến chiếc ghe gỗ bị lật rồi chìm ngay xuống nước, 4 người bên trên cũng bị chìm theo. Ông Thuận và An may mắn thoát nạn, bà Thúy Em và Thanh Bình bị nước cuốn trôi. Đến chiều 31/7, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy, lực lượng chức năng cũng tiến hành trục vớt chiếc tàu cát.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Hải khai nhận, vào đêm xảy ra vụ tai nạn, chủ sà lan bị đau bụng, đi vệ sinh, nên nhờ ông Hải lái giùm. Ông Hải cầm lái được khoảng 10 phút, khi qua đoạn sông thuộc xã An Sơn thì tông vào đuôi ghe chở cát của vợ chồng anh Thuận.

Trung Kiên