Khởi tố đối tượng dùng súng tiểu liên K-50 bắn trong bệnh viện gây náo loạn

Đối tượng Hưng bị khởi tố hai tội danh: Gây rối trật tự công cộng và sử dụng súng trái phép quân dụng.

Trao đổi với PV Dân trí vào tối 13/5, Thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết: Công an huyện đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Cao Văn Hưng (trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) để làm rõ vụ việc nổ súng tại BVĐK Phủ Diễn vào ngày 12/4/2017.

Thượng tá Khang nói: "Đối tượng Hưng bị khởi tố hai tội danh: Gây rối trật tự công cộng và sử dụng súng trái phép quân dụng".

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó ngày 12/4/2017, trong lúc dự đám cưới tại xã Diễn Yên, nhóm của Cao Văn Hưng có mâu thuẫn xô xát với Phạm Trung Hiếu, trú tại xóm 16, xã Diễn Yên. Vụ xô xát đã làm Phạm Trung Hiếu bị thương. Sau đó, Hiếu được người nhà đưa đến bệnh viên đa khoa Phủ Diễn để sơ cứu và điều trị.

Khẩu súng sau khi gây ra vụ nổ, Hưng đưa đi giấu tại xã Hợp Thành.

Tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng tối cùng ngày, Cao Văn Hưng cùng Nguyễn Văn Đức và một số đồng bọn khác, lại cầm súng tiểu liên K-50 và đạn đến khoa cấp cứu bệnh viên Phủ Diễn để tìm Hiếu.

Đến nơi, không thấy Hiếu đâu, Hưng đã dùng súng bắn 4 phát lên trần. Thấy súng nổ, những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và y bác sĩ ở khoa cấp cứu đã hoảng hốt, náo loạn. Sau khi gây rối tại bệnh viện, Hưng cùng đồng bọn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

BVĐK Phủ Diễn - nơi Cao Văn Hưng vác súng tìm đối thủ để trả thù, song không thấy nên đã nổ súng gây náo loạn bệnh viện.

Nhận được tin báo, công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại bệnh viện lấy lời khai những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan điều tra cho biết, Cao Văn Hưng là đối tượng hình sự nguy hiểm, đã có 6 tiền án về tội gây thương tích và đánh bạc. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an huyện Diễn Châu đã phát lệnh truy nã và lập chuyên án để truy bắt Hưng cùng đồng bọn.

Ngày 25/4, công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ được Hưng khi đối tượng vừa từ Hà Nội trở về Diễn Châu. Ban đầu, Hưng không khai nhận nơi cất súng. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hưng mới chịu khai nhận đã cất giấu khẩu súng nói trên tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ngày 2/5, công an Diễn Châu đã thu giữ được khẩu súng được xác định là tang vật.

Nguyễn Phê