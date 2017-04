Khởi tố, bắt giam nghi phạm hiếp dâm con gái riêng của “vợ hờ”

Vĩnh Long:

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2013 đến cuối năm 2016, Tấn và chị Nguyễn Thị N. (35 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) nảy sinh tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng tại huyện U Minh. Do cuộc sống khó khăn nên cả 2 về xã An Phước (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) thuê nhà trọ sinh sống.

Tối 3/4, chị N. đến cơ quan Công an xã An Phước tố cáo Nguyễn Văn Tấn (37 tuổi, ngụ xã An Phước) nhiều lần xâm hại con gái ruột của mình là cháu N.N.Q (13 tuổi).

Nghi phạm Tấn bị khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em

Hàng ngày, lợi dụng những lúc “vợ hờ” ra ngoài, Tấn đã nhiều lần xâm hại cháu bé Q. ngay tại phòng trọ. Sau khi hành sự, Tấn cấm cháu bé tiết lộ chuyện này cho mẹ đẻ biết. Những lúc "vợ hờ" vắng nhà, cha dượng lại ép buộc con gái cho mình thoả mãn dục vọng.

Tối 3/4, cháu Q. đã nói lại việc này cho mẹ biết và được mẹ dẫn đến Công an xã An Phước trình báo. Nghi phạm Tấn đã bị bắt tạm giam ngay sau đó để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan công an, Tấn thừa nhận đã có hành vi giao cấu với cháu Q. tổng cộng 4 lần.

Hiện vụ việc đang được đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Giang