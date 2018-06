Khởi tố 12 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại

Quảng Nam:

Các bị can cùng bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Chung Shao Teng (23 tuổi); Chang Seng Ping (23 tuổi); Bian Zong Xun; Chang Fu Lung (cùng quốc tịch Đài Loan); Trần Huỳnh Phúc (35 tuổi, trú TP Đà Nẵng); Lê Văn Sửu (33 tuổi, trú Hà Tĩnh); Nguyễn Minh Trương (27 tuổi); Huỳnh Hoàng Ân (25 tuổi) và Đinh Chí Quyền (29 tuổi, cùng trú tỉnh Tây Ninh).

Một trong 12 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam

Riêng Đoàn Văn Quân (27 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh) bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chang Chia Pin (21 tuổi) và Lo Yu Hsuan (20 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan) bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm. Ngoài ra, các đối tượng còn bị tạm giam 3-4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Như Dân trí đã đưa tin, Công an Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an TPHCM làm rõ 12 người lừa đảo qua mạng điện thoại bằng cách gọi điện dọa các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Qua điện thoại, nhóm người này mạo danh là cán bộ công an đang điều tra các vụ án và yêu cầu các nạn nhân nếu có tiền thì gửi vào tài khoản của cơ quan điều tra (thực chất là tài khoản của nhóm này). Khi nạn nhân tin lời chuyển tiền vào các số tài khoản trên, bọn chúng rút toàn bộ tiền chia nhau và chuyển về Đài Loan.

Theo kết quả điều tra bước đầu, chỉ trong vòng hơn một tháng, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều người Việt Nam với số tiền gần 7 tỉ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định 3 người bị hại là bà H.T.P. (trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng; bà N.T.T (trú huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) bị chiếm đoạt hơn 813 triệu đồng và bà L.T.H (trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị lừa đảo 2 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

