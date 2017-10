Khởi tố 1 kế toán vì tội tham ô tiền “Quỹ Vì người nghèo”

Phú Yên

Khởi tố ông Nguyễn Ngọc Tĩnh để điều tra về tội tham ô (ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu cho hay, khi làm kế toán Khối dân vận huyện Tuy An, ông Tĩnh đã lập khống chứng từ và được ông Phạm Sơn Thông ký duyệt chi khống để chiếm đoạt gần 40 triệu đồng ngân sách.

Ngoài ra, hai ông này đã thông đồng lập khống hồ sơ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo để chiếm đoạt 30 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo; hợp thức hóa chứng từ mua xăng, văn phòng phẩm làm thất thoát gần 22 triệu đồng Quỹ Vì người nghèo huyện Tuy An...

Cũng liên quan đến vụ án, trước đó ông Phạm Sơn Thông, huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An, đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật khai trừ Đảng. Cơ quan có thẩm quyền cũng cách chức phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tuy An, bãi miễn đại biểu HĐND huyện, hội thẩm TAND huyện Tuy An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thông.

Trung Thi