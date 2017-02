Khi nhà hàng, khách sạn thành “bãi đáp” cho dân chơi phê ma túy

HÀNG CHỤC CON NGHIỆN “PHÊ MA TÚY” TRONG KHÁCH SẠN

Đã có rất nhiều cuộc đột kích của lực lượng chức năng tại các tụ điểm ăn chơi nhưng vụ đột kích khách sạn B ở quận 3 trong 10.2016 là lớn nhất khi cảnh sát phải huy động đến 2 xe buýt cỡ lớn mới chở hết gần 80 “dân chơi” về trụ sở công an. Theo đó, sau một thời gian theo dõi, bám sát địa bàn các hoạt động tại khách sạn này do Nguyễn Duy U. (SN 1988) đứng tên kinh doanh. U. thuê mặt bằng này với giá 20 triệu đồng mỗi tháng. Bắt đầu hoạt động từ tháng 5.2016, khách sạn của U. không đông khách lưu trú như những khách sạn khác mà lại trở thành “điểm hẹn” ưa thích của các “dân chơi” ma túy Sài thành và “thiếu gia” các tỉnh thành lân cận.

Với quyết tâm triệt xóa tụ điểm tệ nạn này, Công an quận 3 đã lên kế hoạch chi tiết, đợi đúng điều kiện thích hợp sẽ đột kích, bắt quả tang. Khi thời cơ chín muồi, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng khác bất ngờ ập vào kiểm tra. Tại 6 phòng của khách sạn, cảnh sát phát hiện có 78 người có biểu hiện nghi vấn, không giấy tờ tùy thân nên đã đưa về trụ sở làm việc. Đặc biệt, tại phòng 6 tầng 6, cảnh sát phát hiện một “tay chơi” có máu mặt đang tổ chức tiệc ma túy cho 18 “dân chơi” cùng “phê” để kỉ niệm sinh nhật của bạn gái.

Số người bị thu gom quá đông, công an quận 3 phải huy động 2 xe buýt loại lớn mới đưa hết họ về trụ sở để kiểm tra nhanh ma túy, phân loại đối tượng. Kết quả trong số này, cảnh sát phát hiện 38 người dương tính với ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 110 viên ma túy tổng hợp, 18 gói nilon chứa ma túy dạng bột, 17 gói cỏ Mỹ, 19 miếng ma túy dưới dạng tem giấy (một loại ma túy mới với giá rẻ, đang được bán cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, người thu nhập thấp...), hơn 380 triệu đồng tiền mặt cùng các dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Sau khi củng cố hồ sơ, một tuần sau, Công an quận 3 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng là Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1997, ngụ quận 6), Hoàng Gia Phương (SN 1982, ngụ quận 5) và Chung Kỳ Long (SN 1990, hiện sống lang thang) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. 35 người tính với ma túy được lập hồ sơ, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục, đưa đi cai nghiện.

Theo Công an quận 3, khi U. mở khách sạn được vài ngày thì công an phát hiện U. cho 35 người vào lưu trú nhưng không có giấy tờ tùy thân. Trong số này có 4 người dương tính với ma túy. U. sau đó bị xử phạt nhưng vẫn tái phạm nghiêm trọng hơn. Công an quận 3 làm rõ vi phạm của “ông chủ” này để xử lý theo quy định.

"Đồ nghề" của các "dân chơi" mang vào một biệt thự tại huyện Nhà Bè để tổ chức "tiệc" ma túy mừng sinh nhật.

“DÂN CHƠI” BIẾN KHÁCH SẠN, BIỆT THỰ THÀNH BÃI ĐÁP

Khi các tụ điểm ăn chơi tại khu vực trung tâm thành phố bị công an “làm rát”, các “dân chơi” chuyển hướng sang các cơ sở lưu trú, biệt thự tại ngoại thành để có chỗ sử dụng ma túy kín đáo hơn. Đơn cử như vụ Công an xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè) phát hiện hai “thiếu gia” thuê, mượn hai biệt thự hạng sang rồi biến thành bãi đáp ăn chơi, sử dụng ma túy là một ví dụ điển hình. Theo đó, đêm giao thừa Tết Dương lịch vừa qua, Công an xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè) bất ngờ đồng loạt kiểm tra 2 ngôi biệt thự nằm trong khu dân cư đường Lê Văn Lương.

Tại căn đầu tiên, công an xã phát hiện 12 thanh niên (một nữ) đang nhảy nhót trong tiếng nhạc chát chúa cùng nhiều dụng cụ hút shisha, ma túy tại tầng 1. Biệt thự này được cho do Phan Trần Minh Mẫn (20 tuổi, quê Bình Thuận) mượn, rồi kéo bạn bè đến chơi. Ở căn biệt thự còn lại, 5 thanh niên bị phát hiện trong tình trạng tương tự. Cảnh sát thu giữ một số dụng cụ hút shisha, hàng đá. Căn này do nam thanh niên 23 tuổi ở TPHCM thuê. Hai thanh niên này khai thuê, mượn hai biệt thự trên để làm bãi đáp sử dụng ma túy mừng sinh nhật. Theo công an xã Phước Kiểng, có 11 người biểu hiện dương tính với ma túy bị phát hiện sau vụ đột kích này.

Ngoài khách sạn, biệt thự, các nhà hàng “không khói” vốn đang tồn tại nhiều tại khu vực trung tâm TPHCM cũng bị biến thành các điểm “đập đá”, “chơi cỏ Mỹ” của các thanh niên có lối sống tiêu cực. Nhiều đối tượng đã lợi dụng dịch vụ “hát cho nhau nghe” tại đây rồi mang ma túy vào sử dụng. Ngày 16.1 vừa qua, Công an quận 1 đã bắt ập vào kiểm tra 1 nhà hàng trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và phát hiện gần 50 nam nữ có biểu hiện phê ma túy tại 4 phòng VIP của nhà hàng này. Dù các thanh niên này nhanh tay phi tang nhưng công an đã thu giữ tại chỗ 7 gói bột trắng nghi là ma túy, 21 viên nén.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 33 người dương tính với ma túy. Tại công an, các đối tượng Nguyễn Đình Huy (34 tuổi), Trần Minh Cường (24 tuổi), Trịnh Hoàng Minh (23 tuổi), Nguyễn Hữu Huyền (26 tuổi, cùng quê Bà Rịa – Vũng Tàu) khai thuê 4 phòng trong nhà hàng này để tổ chức tiệc ma túy để mừng sinh nhật. 4 đối tượng này sau đó đã bị tạm giữ để xử lý hành vi “tổ chức sử dụng ma túy” theo quy định. Về phía nhà hàng để xảy ra vi phạm, Công an cho biết nhà hàng này đã từng bị xử phạt khi công an phát hiện có hàng chục nam nữ thanh niên sử dụng ma túy tại đây.

Sau những vụ đột kích trên có thể thấy nhiều người vì hám lợi mà “thả cửa” cơ sở kinh doanh của mình cho các đối tượng vào sử dụng ma túy, thậm chí là “mở tiệc” ma túy làm phát sinh thêm nhiều tệ nạn trong khi cả thành phố đang nỗ lực kéo giảm số người nghiện bằng sự nỗ lực hết mình. Người dân đang mong muốn các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý vi phạm các cơ sở này để tạo sức răn đe, qua đó góp phần hạn chế được tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Theo Trường Sơn

Lao động