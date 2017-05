Hỗn chiến trong trường cai nghiện ma túy, một người bị đâm chết

Lâm Đồng:

Trước đó, chiều ngày 7/5, nhóm của Phan Thanh Cường (SN 1986) tìm gặp nhóm của Ngô Thanh Hùng (SN 1981, đều trú tại TPHCM và là học viên đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy đóng tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) để nói chuyện.

Kết thúc buổi nói chuyện, mâu thuẫn chưa được hóa giải. Sau đó, hai nhóm lao vào đánh nhau. Vụ hỗn chiến đã khiến Hùng tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Lâm Hà và Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng triệu tập các nghi can đến cơ quan công an để làm việc.

Qua sàng lọc các đối tượng, cơ quan công an xác định Phan Văn Phúc (SN 1998, trú tại TPHCM, nhóm của Cường) đã đâm Hùng dẫn đến tử vong.

Chiều tối 9/5, Công an huyện Lâm Hà đã bắt khẩn cấp Phan Văn Phúc về hành vi giết người, Phan Thanh Cường, Lê Thanh Tùng (SN 1985), Trần Tấn Thành (SN 1991), Trương Hoàng Nhân (SN 1997, đều trú tại TPHCM) và Tô Hoàng Thành (SN 1985, trú tại Kiên Giang)về hành vi gấy rối trật tự công cộng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định, do mâu thuẫn trong việc mua bán thuốc lào giữa 2 nhóm.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Minh Anh