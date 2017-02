Hỗn chiến tại vũ trường, 1 người tử vong

Lâm Đồng:

Ngày 6/2, tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa dựng lại hiện trường vụ giết người tại một vũ trường trên đường Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt.

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 5/2, do phát sinh mâu thuẫn trong lúc chơi trong một vũ trường ở Đà Lạt, bị can Hoàng Công Thuật (39 tuổi, ngụ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Lạt) đã dùng cổ chai bia bị vỡ đâm chết Huỳnh Quý (31 tuổi, ngụ đường Ngô Quyền, TP Đà Lạt).

Bị can Hoàng Công Thuật tại cơ quan điều tra

Ngay khi sự việc xảy ra, phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt tiến hành truy nóng nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án.

Đến 9h sáng ngày 5/2, đối tượng Hoàng Công Thuật đã tới cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt thêm hai đối tượng có liên quan là Nguyễn Văn Vũ (24 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (23 tuổi, cùng ngụ tại TP Đà Lạt), về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, bị can Hoàng Công Thuật khai nhận, khoảng 0h5 ngày 5/2, nhóm của đối tượng này có khoảng 12 người đến vũ trường trên đường Lê Hồng Phong (Đà Lạt) chơi. Tại đây, một người trong nhóm của Thuật là Nguyễn Anh Kỳ trong lúc nhảy đã xảy ra va chạm với Huỳnh Quý và bị Quý đánh nhưng được một người nước ngoài can ngăn. Không dừng lại, Huỳnh Quý lại dùng ly ném về phía nhóm của Hoàng Công Thuật. Sau đó, bảo vệ của vũ trường đã tới can ngăn tiếp, ôm Huỳnh Quý lại thì Thuật đã dùng chai bia đập vào đầu một bảo vệ khiến người này bị thương. Thấy vậy, Huỳnh Quý đã dùng chai bia đánh lại Thuật. Thuật né được, dùng cổ chai bia đã bể đâm thẳng vào cổ và ngực Quý.

Lực lượng chức năng đưa Thuật đến vũ trường dựng lại hiện trường vụ giết người

Cơ quan chức năng cho biết thêm, sau khi bị đâm, Quý bỏ chạy ra ngoài, mọi người đi tìm nhưng không thấy. Sau đó, bảo vệ khách sạn bên cạnh vũ trường đã phát hiện Huỳnh Quý tử vong trong tư thế ngồi tựa lưng vào xe ô tô 4 chỗ tại bãi xe của khách sạn.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Minh Anh