Hình ảnh kẻ bịt mặt cướp hơn 2 tỷ đồng trong ngân hàng ở Trà Vinh

Vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh:

Clip tên cướp xông vào ngân hàng cướp hơn 2 tỉ đồng (nguồn Facebook)

Ngày 27/4, Thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết: “Cơ quan công an đã thu giữ camera an ninh có đoạn clip dài 90 giây ghi cảnh tên cướp dùng súng khống chế nhân viên chi nhánh ngân hàng ở thị xã Duyên Hải”.

Trong đoan clip ghi lại cảnh một kẻ mặc áo khoác trùm đầu, bịt mặt móc súng khống chế 6 nhân viên (3 nữ, 3 nam), yêu cầu đưa tiền. Các nhân viên gom tiền bỏ vào túi, đưa cho tên cướp. Sau đó, tên cướp lùa nhân viên về phía góc phòng rồi nhanh chóng ra ngoài và lên xe gắn máy tẩu thoát.

Theo người phát ngôn Công an Trà Vinh, tổng số tiền bị cướp qua kiểm đếm và thống kê của ngân hàng là 1,580 tỉ đồng và 35.900 USD.

Hình ảnh camera ghi lại được về tên cướp

Minh Giang