Hám tiền, cậu lập mưu bán hai cháu sang Trung Quốc

Từ trái qua: Ven Văn Hiệp, Moong Thị Chiêu, Cụt Thị Đào

Sáng ngày 8/8, Thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, sau hơn nửa tháng điều tra, Công an huyện đã phá thành công chuyên án 717E, giải cứu 2 bé gái, bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em.

Vào cuối tháng 7/2017, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được thông tin về Cụt Thị Đào (SN 1989), trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, từng có thời gian lấy chồng Trung Quốc, trở về móc nối với vợ chồng Moong Thị Chiêu (SN 1986) Ven Văn Hiệp (SN 1983) hình thành đường dây mua bán trẻ em ra nước ngoài.

Sau thời gian dài theo dõi di biến động của các đối tượng, các trinh sát thông tin, tối ngày 6/8, Cụt Thị Đào và Moong Thị Chiêu sẽ dẫn hai bé gái bắt taxi rời địa bàn, ra Móng Cái (Quảng Ninh). Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn quyết định phá án.

Khoảng 1h ngày 7/8, khi chiếc xe chở Đào và Chiêu cùng 2 bé gái đến địa phận xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn), các lực lượng phối hợp yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Cụt Thị Đào và Moong Thị Chiêu cho biết, hai bé gái là con của mình nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nên công an mời về trụ sở.

Qua đấu tranh, Đào và Chiêu khai nhận hai cháu bé là Hùng Thị H. (SN 2008), Mong Thị S. (SN 2003) cùng trú tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Hai cháu bé là con của chị gái, em gái của Ven Văn Hiệp.

Trước đó, Cụt Thị Đào đặt vấn đề nhờ vợ chồng Hiệp tìm các bé gái để bán sang Trung Quốc. Mỗi cháu bé đưa được sang Trung Quốc sẽ bán với giá 120 triệu, trừ các loại chi phí còn lãi 100 triệu đồng. Số tiền lãi này sẽ chia cho cả ba. Vợ chồng Hiệp đồng ý.

Hiệp sang Bảo Nam, đến nhà chị gái, em gái mượn cháu H. và cháu S. sang nhà giúp cậu làm rẫy. Sau đó, Hiệp đưa hai cháu lên thị trấn ăn uống rồi thuyết phục cháu đi lấy chồng Trung Quốc để có cuộc sống sung sướng. Hai cháu bé còn nhỏ tuổi, nhận thức chưa đầy đủ nên nghe theo.

Từ lời khai của Cụt Thị Đào và Moong Thị Chiêu, Công an huyện Kỳ Sơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ven Văn Hiệp.

Hiện hai cháu bé đã được bàn giao cho gia đình. Vụ án đang được công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra.

Hoàng Lam