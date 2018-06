Hai trinh sát biên phòng bị thương khi vây bắt thầy giáo vận chuyển ma túy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An động viên, thăm hỏi chiến sỹ bi thương trong quá trình phá án

Sáng ngày 28/6, trong quá trình vây bắt Xồng Bá Xênh (SN 1979, trú tại xã Tây Sơn, Kỳ Sơn, Nghệ An, giáo viên Trường THCS Tây Sơn) và đồng bọn có hành vi vận chuyển 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam, hai trinh sát tham gia đánh án đã bị trúng đạn, bị thương nặng. Đây là chuyên án do BĐBP Nghệ An phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ tư lệnh Biên phòng thực hiện trong suốt 3 tháng qua.

Theo Đại tá Nguyễn Công Lực – Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An, khi phát hiện Vừ Bá Xênh cùng 1 đối tượng khác nghi vận chuyển ma túy đến khu vực rừng thuộc bản Khánh Thành (xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn), Ban chuyên án triển khai lực lượng vây bắt. Trong quá trình vây bắt, khống chế Xênh, đối tượng còn lại đã rút súng bắn liên tiếp nhiều phát vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy vào rừng.

Đối tượng Vừ Bá Xênh cùng tang vật

Vụ việc khiến Trung úy Nguyễn Đình Tài (trinh sát ma túy của Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An) bị trúng 2 phát đạn vào vùng bụng; Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng (trinh sát ma túy của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh BĐBP) bị trúng đạn vào vai.

Các trinh sát nhanh chóng được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện. Hiện sức khỏe của hai trinh sát đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên do vết thương ở vị trí nguy hiểm nên có khả năng Trung úy Tài sẽ phải chuyển ra tuyến Trung ương để tiếp tục điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt đối tượng đã nã súng vào trinh sát biên phòng.

Hoàng Lam