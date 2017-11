Hà Nội: Một phụ nữ bị sát hại trong chung cư cao cấp

Chiều 31/10, Công an quận Thanh Xuân nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận. Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tên Phạm Thị H. (SN 1981, quê TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Nạn nhân đã ly thân, có con gái sinh năm 2005 sống tại căn hộ chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định hung thủ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân.

Đến trưa 1/11, một nguồn tin cho hay, nghi phạm sát hại người phụ nữ 36 tuổi đã bị bắt.

