Giáo viên về hưu lừa chạy việc kiếm tiền tỷ rồi “chuồn” sang Mỹ

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Cúc là giáo viên nghỉ hưu. Lợi dụng uy tín giáo viên, Cúc đã thông báo mình có khả năng xin được việc làm vào các ngành như công an, giáo viên, y tế… Bình quân mỗi suất việc làm, Cúc ra giá từ 60 đến 180 triệu đồng. Do nhu cầu muốn có việc và sự cả tin, nhiều người đã tìm đến Cúc nộp hồ sơ xin việc. Tuy nhiên, sau thời gian dài đã đưa tiền cho Cúc và không thấy việc làm đâu, nhiều nạn nhân biết mình bị lừa nên đã gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Qua điều tra, cơ quan công an cho hay từ tháng 12/2014 đến tháng 6/2016, Lê Thị Kim Cúc đã nhận tiền đặt cọc xin việc của khoảng 20 người với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện tại, Cúc đã xuất cảnh sang Mỹ.

Hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ vụ việc.

Đại Dương