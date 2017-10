Giải cứu đồng bọn, nhóm côn đồ đâm trọng thương 2 cảnh sát cơ động

An Giang:

Ngày 25/10, TAND TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chùm (SN 1992, ngụ khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc) về tội “Cố ý gây thương tích” và 9 bị cáo khác có liên quan, gồm: Nguyễn Văn Chum Em (SN 1990), Nguyễn Văn Cần (SN 1984), Nguyễn Thị Bé Chi (SN 1982), Nguyễn Thị Út Nhí (SN 1998), Nguyễn Thị Nhí (SN 1992), Nguyễn Văn Khanh (Sinh ngày 17-3-2001), Nguyễn Văn Thành (SN 1996), Nguyễn Thị Hồng Phương (SN 1996) và Trần Thị Lệ Hoa (SN 1977) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Các bị hại trong vụ án này là thượng sĩ Hứa Thiện Đông và thượng sĩ Trần Phú Lợi thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h ngày 20/5 vừa qua, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực Lễ hội Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh An Giang phát hiện Trung cầm dao Thái Lan đe dọa đâm Nguyễn Văn Sang (ngụ phường Núi Sam) do mâu thuẫn từ trước nên tiến hành khống chế thanh niên này và thu giữ con dao.

Sáng 25/10, 10 bị cáo liên quan đến vụ đâm trọng thương 02 cảnh sát cơ động tỉnh An Giang hầu tòa

Sau đó, lực lượng chức năng dẫn giải Trung để bàn giao cho Công an phường Núi Sam xử lý theo thẩm quyền. Lúc này, người nhà của Trung bán nhang, đèn dạo gần đó, gồm Nguyễn Văn Huỳnh, Trần Thị Hương, Chum Em, Chùm, Út Nhí, Nguyễn Thị Bé Ba và Nhí kéo nhau đến chốt chặn và có lời lẽ xúc phạm lực lượng CSCĐ.

Cần cùng vợ là Bé Chi điều khiển xe môtô đến Công an phường Núi Sam chửi bới và ngang nhiên chở Trung đi tìm cán bộ đã bắt Trung.

Khi Trung chỉ người bắt mình là ông Nguyễn Hoàng Tú, cả nhóm đối tượng Cần rượt đánh ông Tú . Thấy vậy, 4 chiến sĩ CSCĐ đang trực gần đó ra ngăn cản thì bị nhóm của Cần đuổi đánh.

Tiếp đó, Đại đội Cơ động phân công 19 cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp cùng Công an phường để yêu cầu nhóm người của Cần về trụ sở Công an phường giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, nhóm của Cần không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm và tấn công lại nên buộc lực lượng phải trấn áp để bắt giữ. Trong lúc giằng co, Chùm dùng dao xếp chém nhiều nhát làm Thượng sĩ Đông và Thượng sĩ Lợi bị thương nặng.

Theo kết quả giám định, thượng sĩ Đông bị tổn thương với tỉ lệ 31% và thượng sĩ Lợi bị thương tật, tỉ lệ 8%. Với kết quả này, VKSND TP Châu Đốc ra quyết định truy tố Chùm về tội “Cố ý gây thương tích” vì dùng hung khí nguy hiểm nhằm cản trở người thi hành công vụ với mức án được đề nghị từ 5 năm đến 15 năm tù.

Các bị cáo còn lại, gồm: Cần, Bé Chi, Chum Em, Nhí, Út Nhí, Thành, Hoa, Hồng Phương và Khanh về tội “Chống người thi hành công vụ” với mức án đề nghị từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Sau một ngày xét xử, TAND TP Châu Đốc đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chùm với mức án 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 7 bị cáo khác gồm Nguyễn Văn Chum Em 1 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Nhí 1 năm 2 tháng tù, Nguyễn Văn Thành và Trần Thị Lệ Hoa cùng 9 tháng tù 3 bị cáo Nguyễn Văn Cần, Nguyễn Thị Bé Chi, Nguyễn Thị Út Nhí cùng 1 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Riêng 2 bị cáo Nguyễn Văn Khanh và Nguyễn Thị Hồng Phương cùng bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ” nhưng nhận mức án từ 6 tháng đến 8 tháng tù treo.

Nguyễn Hành