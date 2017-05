Giả danh người nhà bệnh nhân vào bệnh viện trộm cắp tài sản

Thanh Hóa:

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong các ngày 15 và 17/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa bắt giữ hai đối tượng giả danh người nhà bệnh nhân để trộm cắp.

Theo đó, ngày 15/5, cơ quan chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1979, xã Trường Trung, huyện Nông Cống) trà trộn vào khoa cấp cứu trộm cắp 1 ví tiền trong đó có 3,5 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân của anh Nguyễn Văn Tiến ở huyện Hoằng Hóa.

Hai đối tượng Thanh và Bình giả danh người nhà bệnh nhân trộm cắp tài sản trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Tiếp đó, vào đêm ngày 16/5, đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1978, ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) là thủ phạm đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp điện thoại di động và ví tiền của người nhà bệnh nhân tại bệnh viện. Đến ngày 17/5 thì tổ công tác của phòng bảo vệ bệnh viện đã cùng với Công an phường Đông Vệ vây bắt thành công đối tượng.

Được biết, chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ phát hiện bắt giữ, xử lý 10 vụ, 10 đối tượng giả danh người nhà bệnh nhân “trà trộn” vào các phòng bệnh viện, sau đó lợi dụng sự sơ hở của bệnh nhân để hoạt động trộm cắp tài sản.

Cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa trao đổi kinh nghiệm đảm bảo an ninh trật tự cho đội bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Trong thời gian tới, lãnh đạo bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an Thành phố Thanh hóa thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện, làm tốt công tác truy quét các đối tượng “cò mồi” gây mất trật tự công cộng ở khu vực bệnh viện, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn môi trường chăm sóc sức khỏe nhân dân”.

Bình Minh