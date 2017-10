Gần 20 thanh niên hỗn chiến, 1 người bị đâm chết

TPHCM:

Chiều 23/10, Công an quận 5, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Lâm Xà Mượl (17 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “giết người”.

Liên quan đến vụ án, công an cũng đang làm rõ vai trò của 15 đối tượng khác có độ tuổi từ 17 đến 23.

Trước đó khoảng 5h sáng 21/10, bà T.T.S. (quê Sóc Trăng) dọn hàng ra bán ở hẻm 218 Hồng Bàng (phường 15, quận 5) thì tá hoả phát hiện một thanh niên nằm gục chết trên đường, cơ thể có nhiều vết thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 15, Công an quận 5 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh Dương Quất Thiệt (19 tuổi, quê Sóc Trăng).

Nghi can Lâm Xà Mượl

Vào cuộc điều tra, công an xác định, tối 20/10, Lâm Xà Mượl, Thạch Thị Phượng (17 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng 4 người bạn đến tại quán lẩu Điểm Hẹn số 96 Dương Tử Giang (phường 14, quận 5) để ăn nhậu.

Lúc này Nguyễn Văn Liêu (17 tuổi, quê Sóc Trăng, là bạn trai cũ của Phượng), Dương Quất Thiệt cùng 8 người bạn cũng đến ăn nhậu tại quán gần đó.

Khoảng 1h20 rạng sáng 21/10, nhóm của Liêu tính tiền lấy xe ra về. Lúc này Liêu có qua kêu Phượng về cùng nhưng cô gái này không đồng ý.

Lúc này, Liêu có hỏi ai là bạn trai của Phượng thì mọi người chỉ về phía Lâm Si Khol (17 tuổi, quê Sóc Trăng). Bất ngờ, Liêu dùng tay đánh vào mặt của Khol nên bị cả nhóm của Khol đứng dậy dùng ly thủy tinh, chai bia đánh trả lại.

Thấy vậy, nhóm bạn gồm 9 người đi cùng Liêu, trong đó có Dương Quất Thiệt cũng lao vào ẩu đả.

Trong lúc hỗn chiến, Lâm Xà Mượl dùng dao đâm trúng ngực Dương Quất Thiệt khiến nạn nhân tử vong.

Đáng nói là sau hỗn chiến, 2 nhóm bỏ về và hoàn toàn không biết thương tích của nhau, thậm chí nhóm bạn của Dương Quốc Thiệt cũng không biết nam thanh niên này bị đâm chết.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo