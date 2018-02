Gã thợ hồ trộm 1,5 tỷ đồng trong phòng ngủ của chủ nhà

Bình Dương:

Sáng 5/2, Công an huyện Dầu Tiếng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng do Ngô Trúc Linh (SN1982, quê Sóc Trăng) gây ra, hiện đối tượng này đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 1/2018, Linh cùng nhóm thợ hồ (6 người) được bà Hồng Ngọc P. (SN 1960, ngụ tại khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng) thuê về sơn sửa lại nhà. Quá trình làm việc, Linh phát hiện bà P. có nhiều tài sản cất giữ trong phòng ngủ nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng lúc thi công trong phòng ngủ của bà P., Linh đã trộm nhiều tài sản với tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng. Sau khi phát hiện bị mất trộm, bà P. đã trình báo cơ quan Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Dầu Tiếng và Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng nghi vấn và phát hiện Ngô Trúc Linh chính là người có nhiều dấu hiệu khả nghi nhất. Kiểm tra khẩn cấp nơi ở của Linh, lực lượng chức năng thu giữ 20.000USD và nhiều trang sức trùng hợp với trình báo của bà P. Trước những chứng cứ rõ ràng, Linh mới thừa nhận về hành vi trộm cắp của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trung Kiên