Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Văn Dũng, ở đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Đây là đối tượng đang có quyết định thi hành án 18 tháng tù giam về tội “đánh bạc” nhưng đã bỏ trốn và bị Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã.

Trong thời gian trốn lệnh truy nã, ngày 2/2, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Lê Văn Dũng đã dùng súng AK bắn vào nhà anh trai là Lê Văn Dương ở cùng nhà, sau đó bỏ trốn.

Đến sáng 9/2, qua công tác điều tra xác minh, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Lê Văn Dũng đang có mặt ở nhà nên đã triển khai phương án vây bắt. Khi phát hiện lực lượng công an, Dũng đã bỏ trốn sang nhà cô ruột ngay cạnh nhà. Tuy nhiên, đã bị lực lượng công an tóm gọn.

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tặng hoa chúc mừng và “thưởng nóng” cho cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

Ghi nhận chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương và thưởng nóng cho đơn vị số tiền 10 triệu đồng.

Chiều 9/2, đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đến tặng hoa chúc mừng và “thưởng nóng” cho cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm về thành tích truy bắt đối tượng truy nã...

Trần Lê