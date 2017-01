Đi ăn tân gia nhà mới, 1 người bị đâm chết

Thanh Hóa:

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào tối ngày 5/1, tại thôn Trung Phú, xã Thịnh Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) xảy ra vụ án mạng khiến anh Vũ Văn Thao (SN 1990) tử vong. Theo đó, vào lúc 20h ngày 5/1, anh Nguyễn Văn Công (SN 1990, trú ở thôn Trung Phú, xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc) tổ chức tân gia nhà mới. Trong số những thực khách được mời đến ăn tân gia có anh Vũ Văn Thao và Nguyễn Văn Cường (SN 1990), trú ở Yên Nội, Thành Lộc, Hậu Lộc. Tại đây, trong lúc ngồi uống rượu, giữa Cường và Thao có lời qua tiếng lại và dẫn đến xích mích với nhau. Trong lúc nóng giận, Cường đã dùng con dao bấm mang theo trong người đâm nhiều nhát vào người anh Thao. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng anh Thao đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Văn Cường đã đến cơ quan Công an đầu thú. Công an huyện và Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Lê