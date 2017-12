Cựu Chủ tịch GP Bank cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng

Chiều 29/12, TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu - GPBank.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Quá trình xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội làm rõ, để có tiền tăng vốn điều lệ ngân hàng theo quy định, vào các năm 2009 và 2010, Tạ Bá Long (SN 1955, cựu Chủ tịch) cùng Đoàn Văn An (SN 1958, cựu Phó Chủ tịch HĐQT GPBank) đã bàn bạc và thống nhất với nhau sử dụng 3 doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thân và chính các bị cáo phát hành trái phiếu đối với Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance) để thu về 3.380 tỷ đồng.

Các bị cáo sử dụng danh nghĩa nhóm cổ đông của Đoàn Văn An góp vốn vào GPBank. Sau đó, đến hạn thanh toán nhưng không có tiền, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An tiếp tục họp đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết để GPBank ký hợp đồng mua 58% diện tích Tòa nhà Capital Tower và góp vốn vào dự án khu Trung tâm thương mại và dịch vụ nhà ở cao cấp An Khánh.

Thực hiện 2 hợp đồng hợp nêu trên, GPBank đã chuyển 3.900 tỷ đồng cho các doanh nghiệp liên quan. Toàn bộ số tiền này các bị cáo đã không sử dụng đúng mục đích mà dùng phần lớn trong số ấy để mua lại 3.380 trái phiếu trước hạn và trả lãi trái phiếu cho EVNFinance.

Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng gần 106 tỷ đồng vào những mục đích khác. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho GPBank 3.900 tỉ đồng tiền gốc và 858 tỉ đồng tiền lãi phát sinh tính đến tháng 7/2015.

HĐXX sơ thẩm khẳng định, hành vi của các bị cáo đã vi phạm Điều 140 -Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế cũng như chính sách tiền tệ của Nhà nước. Tạ Bá Long cùng đồng phạm nhận thức rõ quy định của pháp luật về tín dụng, ngân hàng nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An có vai trò ngang nhau. Các bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức tích cực khi ký lệnh chuyển và nhận tiền cho những doanh nghiệp liên quan.

Tại phiên tòa, các bị cáo không thành khẩn nhận tội nhưng căn cứ vào các lời khai và hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận Tạ Bá Long cùng đồng phạm đã phạm vào tội danh như truy tố.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và các tình tiết giảm nhẹ đối với từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Tạ Bá Long 5 năm tù; Đoàn Văn An: 13 năm tù.

Phạm Quyết Thắng (SN 1973, cựu Tổng Giám đốc GPBank) bị tuyên phạt 5 năm tù; Nguyễn Anh Dung (SN 1978, cựu Kế toán trưởng GPBank): 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Nam (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty CP Sao Bắc): 5 năm tù.

Riêng bị cáo Nghiêm Tiến Sỹ (SN 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Tiến Nguyên