Cuộc truy lùng băng trộm khét tiếng vùng Đông Nam Á

1. Tháng 2-2017, tại Hà Nội xảy ra một vụ trộm cắp rất nghiêm trọng mà nhóm đối tượng tình nghi là một băng đảng người nước ngoài có thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi, liều lĩnh.

Theo như trình báo của bị hại và một số người dân có mặt tại hiện trường, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22-2-2017, anh P.V.H. (40 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển chiếc xe Chevrolet Spark di chuyển đến khu vực phố Hàng Da (Hoàn Kiếm, Hà Nội) gửi xe rồi tiến hành giao dịch tại một cửa hàng vàng bạc, thu đổi ngoại tệ.

Cùng lúc, có một nhóm đối tượng khoảng 4 người nước ngoài, chia làm hai nhóm đã "theo dõi" sát hành động của anh H. Lúc anh gửi xe tại hầm, hai tên trong nhóm đã bám theo xe, thực hiện những hành động mờ ám rồi vòng ra ngã tư gần đó ngồi chờ. Khi phát hiện thấy anh H. điều khiển xe sang phố Hàng Tre (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm), bọn chúng tiếp tục bám sát.

Lái xe đi được vài trăm mét, anh H. phát hiện thấy xe có dấu hiệu bị xịt lốp nên đã đỗ lại vỉa hè để thay lốp. Khi anh H. đang lúi húi thay thì một trong hai đối tượng nhanh chóng tiếp cận ghế trước xe rồi nẫng đi một chiếc túi đựng tiền và tài sản lên tới hơn 400 triệu đồng. Cùng lúc, đồng bọn của hắn dùng một chiếc card visit huơ lên để thu hút sự chú ý của người dân xung quanh. Khi thấy việc trộm cắp đã xong, đối tượng leo lên xe máy của đồng bọn rồi "vút" mất.

Nhận được thông tin trình báo của bị hại, lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội lập tức vào cuộc điều tra. Khẩn trương tổ chức các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, Cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được hành tung của nhóm siêu trộm trên.

Theo đó khoảng đầu tháng 2-2017, một nhóm 4 đối tượng người Colombia đã nhập cảnh vào Việt Nam và tụ tại một nhà nghỉ trên phố cổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Với mục đích trộm cắp, bọn chúng thuê 2 chiếc xe máy rồi hằng ngày chia nhau đi "tăm tia" tại một số ngân hàng và cửa hàng vàng bạc ở khu vực quận Hoàn Kiếm. Ngày 22-2, khi phát hiện thấy anh H. gửi xe và vào giao dịch tại một cửa hàng, bọn chúng lập tức bám theo.

Các đối tượng đã dùng "dao" tự chế đâm nhiều nhát vào lốp trước xe anh H. rồi tiếp tục chờ cơ hội ra tay. Sau khi giao dịch, anh H. lên xe định về nhà thì phát hiện lốp trước bị xịt. Thừa lúc anh H. đang lúi húi thay lốp, một đối tượng đã mở cửa sau của xe, chồm lên ghế phụ phía trên để nẫng đi chiếc túi xách.

Nghiên cứu kỹ vụ án trên, cơ quan điều tra phát hiện những điểm tương đồng của một loạt các vụ dàn cảnh trộm cắp trên phố xảy ra nhiều tháng trước đó.

Có thể kể đến vụ xảy ra vào tháng 4-2016, anh Phạm Bá M. (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe ô tô đến ngân hàng T. (trên phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để rút tiền. Sau khi đã rút được gần một tỷ đồng, anh ra xe trở về nhà. Tuy nhiên, vừa đi được một lúc thì anh phát hiện thấy bánh xe có vấn đề. Anh M. xuống kiểm tra, phát hiện ra một chiếc đinh cắm chặt ở lốp sau.

Các đối tượng trong băng siêu trộm người Colombia.

Trong khi anh đang loay hoay tháo lốp thì một số đối tượng người nước ngoài đã tiếp cận cửa phụ của xe rồi nẫng đi bọc tiền. Anh M. đuổi theo, hô hoán để người dân hỗ trợ đuổi bắt thì các đối tượng rất tinh ranh đã khiến anh lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Đèo nhau trên xe máy, chúng ném về phía anh M. mấy cọc tiền, khiến anh nửa muốn dừng lại nhặt, nửa muốn đuổi theo. Và nhân cơ hội, các đối tượng rồ ga biến mất.

Ngày 31-5-2016, tại phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) anh Nguyễn Văn H. (SN 1970, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) bị một nhóm đối tượng nẫng đi túi xách với khá nhiều tiền cùng nhiều món đồ có giá trị ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Vào buổi chiều cùng ngày, anh H. lái xế hộp đời mới và mang vài chục ngàn đô la Mỹ đến một cửa hàng trên phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để đổi tiền. Khoảng 30 phút sau, giao dịch kết thúc, anh H. cất số tiền hơn 1 tỷ đồng vào một chiếc túi da, trong có nhiều dây chuyền vàng, đồ trang sức và hai chiếc điện thoại di động đắt tiền.

Trước đó anh H. để xe tại hầm gửi xe của chợ Hàng Da, nên xách túi đi bộ từ phố Hà Trung ra hầm gửi xe. Nhưng khi anh đánh xe ra cổng kiểm soát vé thì phát hiện áp suất lốp yếu. Anh H. lùi xe lại chỗ cũ để kiểm tra.

Không biết kẻ nào chơi khăm đã rạch một miếng khá to, buộc anh H. phải thay lốp sơ-cua. Trước khi thay lốp, anh H. đã lấy chiếc túi da từ ghế phụ xuống đặt ở cốp xe để tiện việc vừa tháo lốp, vừa canh chừng. Nhưng có ai ngờ, anh vừa lúi húi chưa tháo xong chiếc lốp bị rạch thì một người dân đi qua cảnh báo: "Vừa có mấy đối tượng lảng vảng quanh xe, anh cẩn thận kẻo bị mất cắp". Anh H. vội kiểm tra lại cốp xe thì hỡi ôi, chiếc túi đựng tiền tỷ của anh đã… không cánh mà bay.

Sau khi hỏi nhiều người dân có mặt ở gần hiện trường, anh H. phỏng đoán có khoảng 3 đối tượng người ngoại quốc đã "theo dõi" khi anh bước ra khỏi cửa hàng đổi tiền. Chúng phân công nhau kẻ rạch lốp xe, kẻ thì mai phục ở hầm gửi xe. Trong lúc anh H. đang lúi húi tháo lốp thì một đối tượng đã nhanh tay mở cốp để nẫng đi chiếc túi của anh.

Nhận thấy hành vi trộm cắp của nhóm đối tượng trên là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương tổ chức điều tra, truy bắt…

Cơ quan công an xác định đây là một ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, có thủ đoạn công phu, kỹ lưỡng để dễ dàng qua mặt nạn nhân. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, PC45 đã xác lập chuyên án đấu tranh phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã và lực lượng biên phòng các cửa khẩu, quyết tâm phá bằng được vụ án, bắt giữ các đối tượng.

Gần 100 cán bộ chiến sỹ thuộc Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 5), Đội Hướng dẫn điều tra án có yếu tố nước ngoài (Đội 10) phòng PC45, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm… đã được huy động để tham gia chuyên án.

2. Thượng tá Ngô Văn Đáp, Đội trưởng Đội Hướng dẫn Điều tra án có yếu tố nước ngoài, PC45 cho chúng tôi biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo PC45, Đội 10 đã cử một tổ cán bộ trinh sát đặc trách theo sát các di biến động của nhóm đối tượng người nước ngoài tình nghi gây ra một loạt vụ trộm cắp trên.

Đầu tháng 3-2017, trinh sát Đội 10 phát hiện nhóm đối tượng người Colombia với nhiều nghi vấn đã chuyển "địa bàn" hoạt động vào một số tỉnh thành phía Nam. Lập tức tổ công tác Đội 10 đã có mặt tại TP HCM tiếp tục tổ chức điều tra. Tổ công tác đã thu thập được nhiều thông tin về nhóm đối tượng, đồng thời còn nắm được trong một thời gian dài chúng đã gây án tương tự tại nhiều quốc gia ở Đông Nam Á và một số nước khác.

Bên cạnh đó, "chân dung" của đối tượng cầm đầu, vai trò của các đối tượng cũng đã được trinh sát dựng lên. Song do một số yếu tố khách quan, nhóm đối tượng người Colombia đã "cắt đuôi" được các trinh sát hình sự. Tổ công tác đã quay trở lại Hà Nội, tiếp tục củng cố tài liệu và mở một "mẻ" lưới mới.

Một số tang vật của vụ án

"Quen mui thấy mùi ăn mãi", ngày 28-3-2017, nhóm siêu trộm người Colombia tiếp tục gây ra một vụ ăn hàng "khủng" tại Hà Nội. Theo trình báo của anh Phạm Văn B. (SN 1971, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) buổi sáng cùng ngày anh B. cùng bạn mình là anh Lê Anh D. điều khiển xe ôtô Fortuner màu trắng lên chi nhánh Ngân hàng BIDV trên phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) để rút tiền. Giao dịch xong, anh B. để 2 chiếc túi đựng tiền ở ghế sau rồi tiếp tục di chuyển sang quận Đống Đa.

Đi được một đoạn thì có 2 đối tượng người nước ngoài đi xe máy vọt lên rồi chỉ trỏ vào lốp ra hiệu bị hết hơi. Anh B. dừng xe tại cửa hàng sửa chữa ô tô ở số 271 phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) để thay lốp. Anh B cùng thợ lúi húi thay lốp mà không biết rằng chỉ trong mấy chục giây, hai chiếc túi đựng 1,6 tỷ đồng để ở ghế sau xe đã biến mất.

Nhận thấy "cá" đã "nổi", Ban chuyên án lập tức huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ tỏa ra nhiều địa bàn nghi vấn để truy bắt nhóm siêu trộm. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật công nghệ cao trong lĩnh vực truy "nóng" dấu vết tội phạm, lực lượng phá án phát hiện một nhóm đối tượng mang quốc tịch Colombia có mặt tại tòa nhà E1 khu đô thị Ciputra (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Các đối tượng này được xác định gồm Jersain Ladino Cardona (SN 1966); Carlos Alberto Lamprea Pena (SN 1970) và một phụ nữ có tên Lampoo Sural (SN 1978, quốc tịch Thái Lan).

Ngày 30-3-2017, khi các thông tin, chứng cứ về nhóm đối tượng ngày một rõ ràng hơn, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của các đối tượng trên, phát hiện và thu giữ của Jersain 400 triệu đồng và của Carlos hơn 390 triệu đồng vẫn còn nguyên niêm phong của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân. Số tiền trên được các đối tượng quấn vào 2 chiếc quần bò, cất giấu trong hành lý. Ngay sau đó, lực lượng điều tra hình sự đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an để làm rõ.

Tiếp đó ngày 1-4-2017, lực lượng CSHS Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa và Cục CSGT Bộ Công an, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) phát hiện 2 vị khách "Tây" có quốc tịch của một quốc gia Nam Mỹ, đang thuê phòng nghỉ tại khách sạn Hòa Bình (Gio Quang, Gio Linh) có những biểu hiện bất thường.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện, thu được của Fabian Lucero Witches (SN 1982) và Jose Aureliano Rosa Pena (SN 1962 đều mang quốc tịch Colombia) gần 800 triệu đồng còn nguyên niêm phong của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân và 2.000 USD.

Cùng ngày đối tượng thứ 5 trong ổ nhóm là Rodriguez Cuervo Luis Alexander (SN 1977, quốc tịch Colombia) cũng sa lưới tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Được biết tính từ năm 2014 đến nay, ổ nhóm này đã nhập cảnh vào hơn 30 quốc gia châu Á, châu Âu và Nam Mỹ, gây ra hơn 100 vụ trộm cắp tài sản. Riêng tại Việt Nam, các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp với số tiền gần 10 tỷ đồng…

Theo Yên Chi

An ninh thế giới