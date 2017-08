Công an sử dụng máy cày để truy bắt nghi can bắn chết nữ sinh lớp 11

Đồng Nai:

Sáng 12/8, người nhà đã bắt đầu tổ chức lễ tang cho em Lê Hương Thảo Linh (không phải tên Thảo như thông tin ban đầu, em là học sinh lớp 11, ngụ ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Thảo Linh là nạn nhân đã bị đối tượng Nguyễn Trung Thực (tên thường gọi là Trung đen, 34 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành) bắn tử vong vào đêm 11/8.

Người nhà nạn nhân tổ chức lễ tang cho nữ sinh lớp 11

Qua một đêm xảy ra vụ việc, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Dũng, người sống gần nhà nạn nhân cho biết, lúc xảy ra vụ việc, anh đang ở nhà thì nghe tiếng nổ phát ra từ nhà bà của Linh.

“Tôi chạy sang kiểm tra thì thấy Linh nằm dưới nền nhà, bị thương nặng và đang hấp hối. Lúc đó, Thực cũng vừa ra khỏi nhà và đi bộ về con đường đất đối diện”, anh Dũng cho biết.

Trong khi đó, một hàng xóm khác ở đối diện với nhà bà của Linh cho hay, khi nghe tiếng truy hô “giết người!” của mọi người thì anh chạy ra và thấy nam thanh niên chạy nhanh vào con đường đất gần đó.

Ban đầu, nhiều người dân không hay biết vụ việc và tưởng Thực là nghi can trộm tài sản nên đuổi theo. Khi gần bắt kịp thì biết Thực là người cầm súng bắn chết nữ sinh nên đã quay lại để đảm bảo an toàn.

Theo người dân, sau khi sát hại nữ sinh, Thực bỏ súng vào túi quần rồi lẩn trốn vào vườn mì thuộc xã Sông Trầu, huyện Long Thành, cách hiện trường 800m. Khi phát hiện lực lượng Công an xã Bình Sơn tổ chức truy đuổi, Thực bắn 2 phát súng để chống trả. Sau đó, nam thanh niên chạy vào một vườn cây cách hiện trường vụ án mạng khoảng 1km rồi nổ tiếp một phát súng nữa.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động gần 100 chiến sĩ tham gia truy bắt đối tượng. Xác định nghi can đang ẩn náu trong rẫy khoai mì, lực lượng chức năng đã phát loa yêu cầu đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng vẫn không đáp lời nên lực lượng công an đã quyết định sử dụng máy cày cày rẫy mì để truy tìm.

Sau đó, lực lượng công an đã nhờ anh Phạm Quốc Bình (ngụ ấp 3, xã Sông Trầu) điều khiển xe máy cáy vào rẫy mì. Để bảo vệ, anh Bình được trang bị áo giáp chống đạn, nón bảo hộ, ngoài ra còn có những chiến sĩ cơ động với khiên chắn đứng trên xe vây quanh nhằm chống đạn cho anh.

Anh Phạm Quốc Bình và chiếc máy cày đã được công an sử dụng để truy tìm nghi can trong rẫy mì

Khi cày gần hết đám rẫy mì, đến đường cày cuối cùng thì phát hiện nghi can đã tử vong nằm dưới đất, khẩu súng nằm ở trước ngực, nòng súng chỉa vào cằm, và ngay cằm có vết thương, máu chảy.

Rẫy mì nơi nghi can đã lẩn trốn và tự sát

Theo một người bạn của nạn nhân, Linh và Thực quen nhau khoảng 4 tháng nay. Thời gian gần đây nữ sinh này cảm thấy không hợp tính cách nên nhiều lần tìm cách lẩn trốn, những lần như vậy Linh thường bị Thực đe dọa và 2 bên xảy ra cự cãi.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ khẩu súng mà đối tượng này sử dụng cùng nhiều vỏ đạn để giám định, phục vụ điều tra.

Vĩnh Thủy