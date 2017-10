Công an giải thoát cháu bé bị bắt cóc

Tây Ninh:

Ngày 22/10, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Quang Tuấn (sinh năm 1969, ngụ tại Bàu Năng, Dương Minh Châu) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Nạn nhân là cháu Nguyên (sinh năm 2008).

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ

Trước đó, bà Lệ (là bà nội cháu Nguyên) và Tuấn sống với nhau như vợ chồng ở một nhà trọ thuộc huyện Dương Minh Châu. 10 ngày trước, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên bà Lệ bỏ đi. Sau nhiều ngày tìm kiếm không gặp, Tuấn nghĩ cách bắt cháu Nguyên để uy hiếp bà Lệ phải xuất hiện.

Nghĩ vậy nên sáng ngày 21/10, Tuấn tìm đến nhà bà Thảo (là sui gia và ở cùng ấp với bà Lệ) để bắt cóc cháu Nguyên. Đến nơi, bà Thảo không có nhà nhưng Tuấn phát hiện cháu Nguyên đang chơi ở nhà xóm.

Tại đây, Tuấn lấy bộ đồ chơi trẻ em dụ cháu Nguyên là đồ bà nội cho nhưng bà nội đứng ngoài chờ cháu để dắt cháu đi sắm vàng. Nghe vậy, không chút nghi ngờ, cháu Nguyên đi theo Tuấn.

Sau đó, Tuấn đón taxi đưa cháu Nguyên đến rẫy nhà người quen ở huyện Tân Biên để giấu. Tuấn liên tục điện thoại đến những người thân quen của bà Lệ hăm dọa, yêu cầu bà Lệ đến gặp, nếu không sẽ giết cháu Nguyên, bất kỳ ai báo công an Tuấn sẽ giết cả nhà người đó.

Trước thái độ nguy hiếm của Tuấn, bà Lệ đồng ý gặp Tuấn. Trong lúc đó, người quen của cháu trình báo công an.

10h50' ngày 22/10, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Tân Biên ập vào chòi giữ rẫy nơi Tuấn đang giữ cháu Nguyên, giải cứu cháu bé an toàn. Cùng ngày, Công an huyện trao trả cháu Nguyên về cho gia đình.

Được biết cháu Nguyên có hoàn cảnh đặc biệt, cha mẹ chia tay, cháu sống chung với bà ngoại. Thời điểm Tuấn đến dụ cháu đi, bà ngoại cháu đi vắng nên gửi cho người hàng xóm trông coi. Thấy cháu gọi Tuấn là ông nội nên người hàng xóm mới tin tưởng để cháu đi cùng mà không biết đến mâu thuẫn giữa Tuấn và bà nội cháu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tuyết Nhung