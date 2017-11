Con hổ 3 tạ "du lịch" trên xế hộp hạng sang

Ngày 7/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an thị xã Bỉm Sơn vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển động vật hoang dã.

Vận chuyển hổ bằng "xế hộp"

Trước đó, vào khoảng 18h, ngày 6/11, trong khi đang tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện và bắt qủa tang đối tượng Lê Văn Trung (SN 1981, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép một cá thể hổ còn sống.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện Lê Văn Trung đang dùng xe ô tô nhãn hiệu Lexus, mang BKS 29A - 268.46, vận chuyển một cá thể hổ có trọng lượng khoảng 300 kg được nhốt trong lồng sắt.

Lê Văn Trung tại cơ quan Công an

Theo lời khai ban đầu của Lê Văn Trung thì cá thể hổ nêu trên đang được vận chuyển từ tỉnh Nghệ An ra thành phố Hà Nội tiêu thụ.

Hiện Công an thị xã Bỉm Sơn đã bàn giao cá thể hổ trên cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chăm sóc và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trần Lê