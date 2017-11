Chuyện chưa biết về pha giải cứu con tin nghẹt thở của Đội trưởng hình sự

Khoảng 9h30 ngày 29-10, Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Thường Tín về việc tại cửa hàng bán hoa tươi số 105 phố Trần Phú, thị trấn Thường Tín đang xảy ra vụ việc một nam thanh niên dùng súng ngắn và dao nhọn khống chế một nhân viên nữ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Ngay sau khi nhận được tin báo nêu trên, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS, Công an huyện Thường Tín tập trung lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường để giải cứu con tin an toàn.

Trước đó, lúc 8h30 cùng ngày, Trần Đức Anh đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương (có địa chỉ ở xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) thăm “đàn anh” là Trương Kim Hoàng (31 tuổi, trú tại 24 Yên Thái, quận Hoàn Kiếm) là đối tượng đang điều trị tâm thần ở viện này.

Vào viện gặp chị Lê Thị Hà (47 tuổi), là nhân viên điều dưỡng, Trần Đức Anh bất ngờ dùng súng ngắn và dao thủ sẵn khống chế chị Hà, đồng thời yêu cầu cho “đàn anh” Trương Kim Hoàng về nhà.

Do quá hoảng sợ nên một số nhân viên trong viện đã mở cửa cho Hoàng ra ngoài, còn Trần Đức Anh vẫn tiếp tục khống chế chị Hà và buộc chị cùng Hoàng ra cổng. Tại đây, Đức Anh lại khống chế tiếp một lái xe taxi, yêu cầu người này phải điều khiển xe chở cả 3 ra quốc lộ 1A. Lúc này, xe ôtô của Công an huyện Thường Tín và Phòng CSHS đuổi kịp và chặn xe taxi này trước cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín.

Đối tượng Đức Anh khống chế con tin.

Mặc dù đã được Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng Phòng CSHS trực tiếp thuyết phục hạ vũ khí và thả con tin nhưng Đức Anh bỏ ngoài tai, tiếp tục khống chế và đưa chị Hà vào cửa hàng bán hoa nêu trên. Đồng thời, hắn đưa ra yêu sách phải cung cấp một xe ôtô để đưa Hoàng cùng con tin về nơi ở của Hoàng.

Do tình thế cấp thiết, nên Đại tá Dương Văn Giáp đã điều động Thiếu tá Dương Minh Tùng mặc thường phục sử dụng chiếc xe ôtô của đơn vị đến cửa hàng bán hoa tươi giải thích và thuyết phục đối tượng. Đồng thời, trực tiếp điều khiển ôtô đưa cả 3 người lên xe rời đi theo yêu cầu chỉ dẫn đường của Đức Anh.

Trên xe, Đức Anh ngồi ghế cạnh sử dụng súng và dao nhọn dí vào cổ khống chế Thiếu tá Tùng, rồi yêu cầu lái xe với tốc độ rất nhanh chạy ra đường cao tốc. Hàng ghế sau, Hoàng và con tin ngồi.

Đức Anh liên tục yêu cầu và thúc giục Thiếu tá Tùng đi theo đường do anh ta chỉ dẫn. Dù là người dày dặn kinh nghiệm, tiếp cận các đối tượng tội phạm lưu manh cộm cán nhưng chưa bao giờ gặp tình huống như thế này.

Vừa lái xe, Thiếu tá Tùng vừa tìm những câu chuyện để giảm căng thẳng đối với Đức Anh nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin và chính mình. Xe ôtô chạy theo cung đường Thường Tín – Cầu Giẽ và đi theo hướng về trung tâm thành phố.

“Có lúc đang lái xe, điện thoại đổ chuông tôi chưa kịp cầm máy, Đức Anh ngay lập tức đe doạ, không cho nghe. Có lúc xe vướng chướng ngại vật trong phố, phải giảm tốc độ, hắn luôn thúc giục, quát tháo và yêu cầu cho xe tăng tốc”, Thiếu tá Dương Minh Tùng nói.

Mặc dù phía sau có sự yểm trợ của Trưởng Phòng CSHS nhưng trong đầu Thiếu tá Tùng vẫn đặt ra nhiều phương án phòng ngừa ngăn chặn sự manh động của đối tượng, luôn giữ vững sự bình tĩnh và tránh mọi sự kích động không cần thiết để đối tượng gây ra những hậu quả khó lường…

Thiếu tá Dương Minh Tùng kể lại vụ giải cứu con tin.

Đoạn đường về nhà Hoàng chừng 35km với thời gian di chuyển khoảng 40 phút, các trinh sát đã lên phương án bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin an toàn. Khi về đến nhà Hoàng, 3 người bước xuống xe vào nhà thì từ trên tầng 2 nhà Hoàng, các chiến sỹ đội Đặc nhiệm và Công an quận Hoàn Kiếm đã áp sát...

Sau gần 20 phút, Đức Anh đã hạ vũ khí và bị lực lượng Công an thu giữ súng ngắn, dao nhọn và giải cứu an toàn cho chị Lê Thị Hà. Đức Anh bị bắt giữ, đưa về trụ sở Phòng CSHS để áp dụng một số biện pháp tố tụng cần thiết, phục vụ công tác điều tra. Đến lúc này, Thiếu tá Dương Minh Tùng mới thở phào nhẹ nhõm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân