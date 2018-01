Chồng cùng 2 con trai lao vào chém công an để cứu vợ đang bị bắt truy nã

Ngày 21/1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục truy bắt đối tượng Già Cha Xìa (55 tuổi, trú ở xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra thông tin, 4 năm trước, Vừ Y Rùa (52 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) dùng dao chém chị gái nên bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Thời điểm này do Rùa bỏ trốn khỏi địa phương nên công an huyện Kỳ Sơn đã phát lệnh truy nã Rùa.

Hai anh em Xồng và Khù theo cha đi giải cứu mẹ đã bị công an bắt giữ.

Cuối tháng 12/2017, sau thời gian lẩn trốn tại Lào, Rùa về thăm nhà thì bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ. Tuy nhiên, khi tổ công tác đang dẫn giải bà Rùa về trụ sở đề điều tra thì Gia Cha Xìa (55 tuổi; chồng Rùa) và 2 con trai là Già Pá Xồng (34 tuổi) và Già Pá Khù (26 tuổi) đã mang theo dao mẹo, gậy gộc chặn đường tấn công.

Trong lúc lộn xộn, nhóm người này dùng dao, gậy đánh khiến một cán bộ công an bị thương. Lợi dụng lúc các cán bộ công an đang khống chế 2 con trai, Xìa đã lao đến kéo vợ mình (2 tay đang bị còng số 8) vào rừng rồi tẩu thoát. Riêng đối tượng Xồng và Khù sau đó bị lực lượng chức năng dẫn giải về trụ sở công an.

Đối tượng Rùa tại cơ quan công an.

Sau nhiều ngày bỏ trốn, trung tuần tháng 1/2018, Rùa đã đến trụ sở công an để đầu thú.

"Đối tượng Xìa vẫn đang tiếp tục bỏ trốn. Hiện đơn vị đang tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn biết và cung cấp nơi ẩn nấp của Xì”, Thiếu tá Lô Văn Thao - Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn thông tin.

Hiện Rùa cùng 2 con trai đang bị công an huyện tạm giữ để phục vụ công tác điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ".

Nguyễn Duy