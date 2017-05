Chỉ định luật sư bào chữa cho kKỹ sư điện đi cướp ngân hàng

Trà Vinh:

Theo cơ quan công an, dù bị can không yêu cầu luật sư bào chữa, nhưng cơ quan điều tra vẫn làm văn bản gởi Đoàn luật sư tỉnh Trà Vinh chỉ định luật sư bào chữa, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bị can.

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) cho biết: “Theo quy định pháp luật, các trường hợp bị can bị cáo bắt buộc phải có luật sư bào chữa gồm: trường hợp hạn chế năng lực, nhận thức hành vi, ví dụ bị can có vấn đề về thần kinh, chưa đủ tuổi thành niên mà lại bị truy tố với khung hình phạt cao, nhất là khung 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Trong vụ cướp ngân hàng, đây là trường hợp phạm tội đặc biệt. Bị can cướp số tiền 2,5 tỷ đồng, đây là số tài sản lớn ở mức cao, khung hình phạt xem xét với bị cáo thuộc vào trường hợp bắt buộc phải có luật sư tham gia bào chữa. Trong trường hợp bị can không yêu cầu luật sư bào chữa, cơ quan tố tụng sẽ làm văn bản yêu cầu luật sư và giải thích rõ cho bị can, gia đình biết rõ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân”.

Nghi phạm Lê Lâm Hưng tại trại tạm giam

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 16h30' chiều 26/4, nhân viên Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Duyên Hải (tại đường Điện Biên Phủ, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) bất ngờ khi bị một đối tượng bịt mặt xông vào cửa rồi uy hiếp lấy đi hơn 2 tỷ đồng gồm: 1,580 tỷ tiền mặt và 35.900 USD. Thời điểm trên, nhân viên ngân hàng đang tất toán tiền trong ngày và không có khách hàng giao dịch.

Qua quá trình điều tra, khoanh vùng đối tượng, khoảng 14h chiều 6/5, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Lâm Hưng (SN 1988, quê quán Khoái Châu, Hưng Yên; hộ khẩu thường trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Nghi phạm Hưng là kỹ sư điện, hiện đang làm việc Hưng tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 và đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Tại cơ quan công an, Hưng đã thừa nhận 1 mình gây ra vụ dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trước đó, Hưng đã nghiên cứu tìm hiểu về hoạt động của ngân hàng trong vài ngày, sau đó đã mua khẩu súng giả tại TP hồ Chí Minh mang về để chuẩn bị gây án.

Nghi phạm Hưng khai, ngay trong chiều ngày 26/4, sau khi cướp ngân hàng gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt và 35.900 USD, bị can đã mang đi trả nợ 130 triệu đồng tiền vay trước đó và 10 triệu đồng để chuộc chiếc xe gắn máy. Những ngày sau đó, nghi phạm tiếp tục trả nợ do thua cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Đến thời điểm bị bắt, cơ quan công an thu lại 35.900 USD và 10 triệu đồng.

Đến ngày 9/5, cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Lâm Hưng để điều tra hành vi cướp tài sản.

Minh Giang