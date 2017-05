Cảnh sát giao thông TPHCM lên tiếng vụ cán bộ va chạm với dân rồi "cố thủ" trong xe

Xôn xao clip CSGT bị tố đánh người vi phạm rồi “chui” vào xe đặc chủng "cố thủ"

Cụ thể, theo Phòng PC67, từ 18h đến 22h ngày 4/5/2017, Tổ chuyên đề xử lý vi phạm hành chính thuộc Đội CSGT An Lạc Phòng PC67 do Trung tá Nguyễn Thành Nhân – Phó Đội trưởng làm tổ trưởng cùng Đại úy Lê Văn Cần, Trung úy Nguyễn Thành Trung, Trung úy Nguyễn Quốc Anh, Trung úy Hồ Văn Công, Trung úy Hứa Thanh Bình và Trung úy Phan Thành Nghĩa thực hiện nhiệm vụ trên tuyến Võ Văn Kiệt (thuộc địa bàn phường 10, quận 6).

Đến 19h cùng ngày, Trung úy Hồ Văn Công phát hiện từ xa một thanh niên điều khiển xe mô tô không sử dụng đủ đèn chiếu sáng nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên do người vi phạm đang lưu thông với tốc độ nhanh, khoảng cách giữa người thanh niên điều khiển xe với cảnh sát Công gần nhau nên cả hai đều không kịp phản ứng. Khi đó, cánh tay phải cảnh sát Công va đang giơ ra làm hiệu lệnh va vào mặt nam thanh niên là anh này bị thương nhẹ, chảy máu ở môi trên.

Trung úy Hồ Văn Công tại hiện trường (ảnh cắt từ clip)

Lúc này, người vi phạm do bị thương bất ngờ nên có phản ứng mạnh, cãi nhau to tiếng với với Tổ chuyên đề, cụ thể là cá nhân anh Công. Lúc này Trung tá Nguyễn Thành Nhân – Tổ trưởng bước đến can ngăn việc cãi vã, yêu cầu người vi phạm và một số người dân tại hiện trường giữ bình tĩnh cũng như báo cho lực lượng Công an phường 10, Quận 6 đến hỗ trợ giải quyết.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt TPHCM, trong khi các cảnh sát trong tổ chuyên đề đều giữ im lặng và thái độ bĩnh tĩnh, Trung uý Công tạm thời tránh vào trong xe ô tô đặc chủng để tránh xung đột với người vi phạm diễn biến phức tạp hơn.

Theo Phòng PC67, ngay khi xảy ra sự việc, Trung uý Công đã tránh vào xe đặc chủng để tránh xung đột với người vi phạm

Khi Công an phường 10, Quận 6 đến hiện trường, đơn vị đã yêu cầu người vi phạm cùng Trung uý Công về trụ sở Công an phường để giải quyết.

“Tại trụ sở Công an phường 10, qua xác minh, được biết, người vi phạm tên Phan Bá Vũ (sinh năm 1989, thường trú tại Quận 6). Do gia đình anh Vũ đang có tang, anh này nóng lòng điều khiển xe về nhà nên không bật đủ đèn chiếu sáng và chạy xe nhanh dẫn đến va chạm với Trung uý Công, anh Vũ bị thương nhẹ. Sau khi nghe Công an phường giải thích, anh Vũ cam kết sẽ không tái phạm” - lãnh đạo Phòng PC67 thông tin.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 15 phút ghi lại cảnh người dân tố cáo 1 CSGT ở TPHCM có hành động đánh người vi phạm, sau đó chui vào xe ô tô đặc chủng ngồi để tránh bị ghi hình.

Sau khi xảy ra vụ việc, người dân hiếu kỳ tập trung rất đông để theo dõi và dùng điện thoại quay clip lại rồi đưa lên mạng gây xôn xao.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc

Đình Thảo